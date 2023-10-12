TV8 ekranlarında yayınlanan ve jüri koltuğunda Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya gibi isimlerin yer aldığı MasterChef Allstar'da bugün Akdeniz mutfağının lezzetleri yapılıyor. Menünün en dikkat çeken ürünlerinden biri sazan dolması oldu. Konuyla ilgili merak edilen: "Sazan dolması nasıl yapılır? MasterChef sazan dolması tarifi nedir?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

SAZAN DOLMASI MALZEMELERİ NELER?

1 adet 3-4 kg.lık sazan balığı

2 su bardağı bulgur veya pirinç

Birer tutam tarçın, nane, karabiber, kırmızıbiber

1 çay bardağı sıvı yağ

1,5 su bardağı su

1 çorba kaşığı salça

Yarım su bardağı kuş üzümü

Yarım su bardağı çam fıstığı

SAZAN DOLMASI NASIL YAPILIR?

Sazan balığının derisi nazikçe soyulur ve sırtındaki yüzgeçler ile kanatlar özenle temizlenir.

Salça, yağ ve baharatlardan oluşturulan bir sostan hazırlanır ve bu sos balığın içine ve dışına dikkatlice sürülür. Balığın sosla kaplı olması için yaklaşık 15 dakika kadar beklemeye alınır.

Ayrı bir tencerede yağ iyice kızartılır. Eğer sazan balığından çıkan havyar varsa, bu havyar da yumurta sarısı rengini alıncaya kadar kızartılır.

Daha sonra baharatlar, bulgur veya pirinç, çam fıstığı ve kuşüzümü eklenerek bir süre kavrulur. Ardından su ilave edilir ve karışım demlenmeye bırakılır.

Hazırlanan bu karışım, sazan balığının içini iyice doldurmak için kullanılır. Balığın açık olan tarafını iğne ve iplik yardımıyla kapatılır.

Balık, fırında yaklaşık 2 saat boyunca pişirilir. Pişirme süresi, balığın büyüklüğüne ve fırın sıcaklığına göre ayarlanabilir.

Balığın üzerini maydanoz, limon ve domates gibi taze malzemelerle süsleyerek servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!