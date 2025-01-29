Sayıştay sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı sınav sonuçları sorgula
28-29 Aralık 2024 tarihlerinde Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı uygulanmıştı. ÖSYM'den sonuç duyurusu geldi. Sayıştay sınav sonuçları açıklandı. İşte Sayıştay sınav sonuçları sorgulama ekranı
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ÖSYM’den Sayıştay sınav sonuçları ile ilgili açıklama geldi. Adaylar, sınav sonuçlarına 29 Ocak 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir." ifadelerini kullandı.
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ÖSYM DUYURDU
ÖSYM sonuç duyurusunda, "2024 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınav Sonuçları Açıklandı
28-29 Aralık 2024 tarihlerinde uygulanan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı’nın (2024-Sayıştay Yazılı) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
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Adaylar, sınav sonuçlarına 29 Ocak 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir." ifadelerini kullandı.
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