Sayısal Loto çekiliş sonucuna göre 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 807 bin 792 liralık ikramiye devretti. Heyecan her hafta giderek katlanarak devam ediyor. Sayısal Loto oyununun bu hafta 1273. çekilişi gerçekleşti. Çekiliş Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleşti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 133 kişi 6 bin 833'er lira, 4 bilen 8 bin 396 kişi 81'er lira ve 3 bilen 150 bin 583 kişi ise 11'er lira ikramiye kazandı.

Sayısal Loto Sonucu 23 Kasım: 13 20 26 27 29 33

6 bilen kişi sayısı : 3. Devir

5 bilen kişi sayısı : 133

4 bilen kişi sayısı : 8.396

3 bilen kişi sayısı : 150.583

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.807.792,48 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6.833,70 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 81,45 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12,05 TL