Sayısal Loto saat kaçta ve ne zaman çekilecek? Her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük merak konusu olan Sayısal Loto'da büyük ikramiye talihlisine kavuşacak mı? Merak konusu olmaya devam ediyor. 6 bilen çıkmayınca 6. kez üst üste devir yapan Sayısal Loto'da büyük ikramiye 10.261.629,32 TL'ye kadar ulaştı.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? 17 AĞUSTOS

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılacak olan Sayısal Loto oyunu her hafta çarşamba ve cumartesi günleri saat 21:40'ta gerçekleşmektedir.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANILIR?

Sayısal loto oyunu için belli zamanlarda çekilişler düzenleniyor. Sayısal loto herkesin kolaylıkla oynayabileceği bir oyundur. Sayısal loto nasıl oynanır derseniz bu oyunu oynamak için kuponlara ihtiyacınız vardır. Bir kupon kağıdı 10 bölüm bulunur. Bu bölümlerde 1’den 49’a kadar sayılar yazılıdır. Bu sayılar küçük kutucuklarda yazar. Sayısal loto oyununu oynamak ve çekilişe katılmak isteyenler bu kutucuklardan 6 tanesini işaretler. Fazla işaretleyenlerin kuponları geçersiz olur. Sayısal loto oynarken bazı şeylere dikkat edilmesi gerekir. Bu oyunda gerçekten kazanmak isteyen oyuncular birden fazla kupon oluşturabilir. Böylece oyuncular kupon sayısını arttırarak kazanma ihtimallerini ve oynadıkları sayıların çıkma ihtimalini arttırmış oluyor.

SAYISAL LOTO 14 AĞUSTOS 2019 SONUÇLARI: 01-34-35-36-37-38