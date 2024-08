Sayıları artıyor! Her yıl 800 yangın daha

Göltaş, Türkiye'nin, Akdeniz kuşağında olan ülkelerden birisi olduğu için her yıl yangınlarla karşılaştığını belirterek, "Bu geçmişte vardı, günümüzde var. Muhtemelen gelecekte de artan bir şekilde devam edecek. Yangın sayılarına baktığımız zaman her yıl ortama 2 bin yangın çıkıyor. İstatistiklere göre, 1988-2000 yılları arasında bu sayı ortalama 1900'lerdeyken, 2000-2011 yılları arasında ortalama 2 bin 100'e çıkmakta. 2011'den günümüze kadar ise yangın sayısı 2 bin 700'lere doğru yaklaşmakta. Bu da demek oluyor ki yangın sayısında her yıl artış gözlenmekte." şeklinde konuştu.