Aşıklar el ele

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Saygın Soysal, önceki gün yeni sevgilisi İlayda Çevik ile görüntülendi.

İki yıl evli kaldığı Ece Gökçe Uzun'dan 2020 yılında boşanan Soysal, meslektaşı ile ilk kez el ele yakalandı.

Rumelihisarı'nda baş başa kahvaltı yapan ikili, daha sonra Boğaz havası aldı. Çift, muhabirlerin kendilerini görüntülemesi üzerine hızlıca bindikleri taksi ile oradan ayrıldı.