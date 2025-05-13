Savunma Sanayii Toplantısı sona erdi

Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde, Türk savunma sanayisinin 2024 yılında gerçekleştirdiği çalışmalar, gelecek hedefleri ve kritik projeler değerlendirildi, yerli ve milli savunma sanayisinin desteklenmesine yönelik kararlılık vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandığı belirtildi.

Toplantının, 2025'in ilk Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı olduğu vurgulanarak, şu bilgiler verildi:

"Toplantıda, Türk savunma sanayisinin 2024 yılında gerçekleştirdiği çalışmalar, gelecek hedefleri ve kritik projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuş, yerli ve milli savunma sanayisinin desteklenmesine yönelik kararlılık vurgulanmıştır. Müteakiben, Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarımızın ihtiyaçlarına yönelik mevcut ve yürütülecek projelere ilişkin gündeme geçilmiştir."

- Savunma sanayisindeki başarılardan memnuniyet duyuldu

Toplantıda, sürü yetenekli kamikaze insansız hava ve deniz araçları projeleri ile insansız savaş uçaklarının gelecekteki harekat ortamlarında üstleneceği görevler değerlendirildi. Bu kapsamda, hava-hava, hava-yer taarruz ve hava savunma baskısı görevlerinin gerçekleştirilmesine yönelik İnsansız Savaş Uçağı Projesi ele alındı ve karara bağlandı. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Toplantıda, alçak, orta ve yüksek irtifa hava savunma sistemleri seri üretim projeleri, ülkemizin vurucu gücünü artıran uzun menzilli füze sistemleri seri üretim projeleri, kuvvet çarpanı etkisi oluşturacak füze geliştirme projeleri, gelişmiş hava savunma kabiliyetlerine sahip olacak TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi projesi, kendi denizaltısını tasarlayıp üretebilen sayılı ülkeler arasına girmemizi sağlayacak Milli Denizaltı (MİLDEN) Projesi, ülkemizin uzaya bağımsız erişim yeteneğinin artırılması projeleri, ilave hafif sınıf genel maksat helikopteri ihtiyacının karşılanması için T625 GÖKBEY helikopteri seri üretim projesi, elektronik harp yeteneğinin artırılmasına yönelik tedarik ve geliştirme projeleri, kritik tesislerimizi ve bölgelerimizi İHA tehdidine karşı koruma projeleri, ilave silahlı insansız hava araçları ve ilgili alt sistem ihtiyaçlarına yönelik tedarik projeleri, zırhlı personel taşıyıcı ve kurtarma araçları ile muhtelif kara araçları tedarik projeleri, kamikaze kara araçları projeleri, muhtelif simülatör ve elektro-optik sistemlerin tedarik projeleri görüşülerek karara bağlanmıştır."

Toplantıda, ayrıca milletin ve devletin güçlü desteğiyle Türk savunma sanayisinde elde edilen başarılardan duyulan memnuniyet ifade edilirken, 2025 yılında çalışmaların daha yüksek bir gayretle sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.