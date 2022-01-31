Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: 170 ülkeye ürün ihraç ettik

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir 2021 yılını değerlendirdi, 2022 hedeflerini anlattı.

Demir "Çeşitli gizli ve açık ambargoların daha da arttığı bir yıl olmasına rağmen, geçtiğimiz yıl hedeflerimize büyük oranda ulaştık" dedi.

"40 HEDEFİMİZİN YÜZDE 80'İNİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Televizyon ve gazetelerin Ankara Temsilcileriyle bir araya gelen Demir "Geçen yıl çok önemli gördüğümüz 40 hedefimizin yüzde 80'ini gerçekleştirdik" ifadesini kullandı.

750'yi aşkın proje ve faaliyetler sonucunda yıllık 10 milyar dolar sektör cirosu ile yıllık 3 milyar 224 milyon dolarlık rekor ihracat tutarına ulaşıldığını söyledi. Milli muharip uçağın geliştirilmesine ve parça üretimine devam edileceğini söyledi.

Savunma Sanayii 2022 yılı hedefleri: "2022 yılı da geçmişte başlayan projelerimizin tamamlandığı, yeni sistemlerimizin güvenlik güçlerimize teslim edildiği, ihtiyaçlara göre yeni projelere başlayacağımız bir yıl olacak".

HAVACILIK VE UZAY

Milli Muharip Uçağın geliştirilmesine ve parça üretimlerine devam edilecek. Özgün helikopterimiz GÖKBEY’in ilk teslimatlarını Jandarma Genel Komutanlığına gerçekleştirilecek.

Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı HÜRJET hangardan çıkacak ve yer testleri başlayacak. Mini İHA-D sistemleri ve Mühimmat Bırakan Mini İHA BOYGA’lar ilk kez kullanıma girecek.

Kısa pistli gemilere iniş kalkış yapabilecek Bayraktar TB3 SİHA ilk uçuşunu yapacak. Son A400M uçağının teslimatı yapılarak 10 uçaklık A400M filomuz tamamlanacak. Emniyet Genel Müdürlüğü için İnsansız Keşif Uçağı Projesi başlatılacak.

HAVA SAVUNMA, SİLAH FÜZE VE MÜHİMMAT

Hava Füzesi (Göktuğ) Projesi kapsamında BOZDOĞAN Görüş İçi Füzeler ve Gökdoğan Görüş Ötesi Füzelerin ilk teslimatları yapılacak.

Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi ilk kez İstanbul Fırkateynine entegre edilecek.

Sungur Portatif Hava Savunma Füzelerinin ilk teslimatlarını gerçekleştirilecek. Atmaca Gemisavar füzesi KARAOK Füzesi ilk kez envantere girecek.

RUSYA UKRAYNA GERİLİMİ ETKİLER Mİ?

Savunma Sanayii Başkanı Demir gündemdeki konulara ilişkin de soruları yanıtladı.

Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimin Türkiye ile Ukrayna arasındaki işbirliğini nasıl etkileyeceği de soruldu.

Demir "Ukrayna ve Rusya ile uzun süredir devam eden ilişkilerimiz var, etkilenmemesi için çalışıyoruz. Bir risk yönetimimiz var, savunma sanayii projelerinde risk analizi yapıyoruz."

Risk yönetiminde son zamanlardaki gelişmelerden çok riskleri hesaplayıp alternatif kaynaklar oluşturmak üzere ve yerli ürün konusunda da hızlıca adım atıp yerli ürünleri bir an önce hayata geçirmek üzere faaliyetlerimiz var. Bugün çeşitli operasyonlarda hasımlarımızın kullandığı silahlara baktığımızda muhtelif ülkelerin ürünlerini görüyoruz.Bunlar doğrudan soruna neden olmuyor" dedi.

RUSYA'DAN S-400 ALIMI VE TEKNOLOJİ TRANSFERİ

İsmail Demir bir soru üzerine Rusya'dan ikinci parti S-400 alımı ve teknoloji transferine ilişkin görüşmeleri de değerlendirdi: "Biz masaya ilk günden iki parti için oturduk. Kimse size teknoloji transferini altın tepside sunmaz. Görüşmelerin uzamasının nedeni karşı tarafın ketumluğu. Görüşmeler neticesinde belirli aşamaları kat edebileceğimize inanıyorum"

ABD İLE F-16 MÜZAKERELERİ

"Nihai onayın (ABD) kongreye gideceğini düşünürsek beklentilerimizi ona göre dengede tutmamız gerektiğini düşünüyorum. Savunma Sanayii Başkanlığı olarak F-16 modernizasyon işlemlerini hızla devam ettirmek üzere projeler yürüttüğümüzü belirtmek isterim. Yani elimizdeki F-16'ların kabiliyetleri son derece yetkin hale gelmeye hazır. Bu konuda bir teknoloji eksiğimiz yok."