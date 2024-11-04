Savcı Yavuz Engin, kendisine çocuklardan kendisine gelen mektupları paylaştı
Yenidoğan Çetesini çökerten Savcı Yavuz Engin, öğrenciler tarafından kendisine gönderilen resim ve mektupları paylaştı. Mektuplarda Engin'i bir 'süper kahraman' gibi çizen çocuklar, Cumhuriyet Savcısı'na teşekkürlerini iletti
Giriş: 04.11.2024 - 23:22 Güncelleme: 04.11.2024 - 23:22
Yenidoğan Çetesini çökerten Savcı Yavuz Engin, sosyal medya hesabından öğrenciler tarafından kendisine gönderilen resim ve mektupları paylaştı.
Mektuplarda Yavuz Engin'i bir süper kahraman gibi çizen çocuklar, Cumhuriyet Savcısı'na teşekkürlerini iletti.
DUYGULANDIRAN CÜMLELER
Bir çocuğun, "Ben de bir kuvöz çocuğuydum. İyi ki varsın. Seni çok seviyoruz" cümleleri duygulandırdı.
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