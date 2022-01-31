Savcı yalanıyla yaşlı kadını 300 bin TL dolandırdı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, kendini savcı olarak tanıtıp 80 yaşındaki bir kadını 300 bin TL dolandıran şahıs Aksaray'da yakalandı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 28 Ocak Cuma günü saat 17.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde tek başına yaşayan 80 yaşındaki F.D. isimli kadın, kendisini savcı olarak tanıtan bir şahsın arayarak FETÖ olaylarına karıştığını, eve gelerek memura güvenlik sebebi ile tüm paralarını teslim etmesi gerektiğini söyledi.
300 BİN TL'LİK VARLIĞINI TESLİM ETTİ
Telefondaki şahsa inanan yaşlı kadın, eve gelen kişiye altın, Türk Lirası, dolar, Euro olmak üzere toplamda 300 bin TL olan varlığını teslim etti. Dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın emniyete müracaat ederek şikâyetçi oldu.
Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akhisar Asayiş Büro Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği'nin yaptığı geniş çaplı çalışmalar sonucu olayın şüphelilerinin A.N. (18) ve A.A. (30) isimli şahıslar olduğunu tespit etti.
AKSARAY İLİ GİRİŞİNDE YAKALANDILAR
Dolandırıcı şahısların bir ticari taksiyle Manisa'nın Salihli ilçesinden Kayseri iline doğru gittiklerini tespit edildi. İki şüpheli, Aksaray ili girişinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklandı
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