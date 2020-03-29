29 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Savaşçı yeni bölüm ne zaman? Savaşçı neden yok? Savaşçı 97. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? soruları dizinin izleyicilerinin gündeminde. Savaşçı'nın geçen hafta yeni bölümü yayınlanmadı. Bu hafta için de henüz 97. yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. İşte Savaşçı ile ilgili detaylar...
SAVAŞÇI NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Savaşçı dizisinin çekimlerine, tüm dünyada etkili olan ve Türkiye'de de görülen vaka ve ölümlerle hayatı olumsuz etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle ara verildi. Dizi bu akşamki yayın akışında da bulunmuyor. Savaşçı'nın yeni bölümü için de henüz bir tarih verilmedi. Dizi ile ilgili detaylar belli oldukça ayrıntılar haberimizde yer alacak.
SAVAŞÇI 97. YENİ BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Savaşçı'nın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı bilinmediği için, dizin 97. yeni bölüm fragmanın da ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor.
SAVAŞÇI 96. SON BÖLÜM ÖZETİ
Yüzbaşı Haydar’ın Türk Üssü’nden uzaklaştırdığı bomba yüklü araç infilak ederken, Kılıç Timi Yörük Haydar’ın akibetini merak ediyordur.
Bu arada karargaha gelen, kaynağı belli olmayan bir istihbarat herkesi şaşkına çevirir. Hemen harekete geçen Kılıç Timi, Kopuz Albay’ın yaptığı plan doğrultusunda ikiye bölünür.
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