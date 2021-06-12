Yapımcılığını Hayri Aslan'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Osman Taşçı ve Eray Koçak'ın oturduğu dizinin senaryosunu Süleyman Çobanoğlu kaleme almaktadır. Peki, Savaşçı oyuncuları kimler? Savaşçı dizisi konusu nedir? İşte Savaşçı oyuncu kadrosu...
SAVAŞÇI KONUSU NEDİR?
Savaşçı, dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, “Bordo Berelilerin” hikayesi.
“Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır..!”
SAVAŞÇI OYUNCULARI
YÜZBAŞI HAYDAR BOZKURT - SARP LEVENDOĞLU
SARP LEVENDOĞLU KİMDİR?
25 Aralık 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Oyunculuğa altı yaşında başladı. Saint Benoit Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Bilgi Üniversitesi'nde Görsel İletişim Tasarımı okudu ve İstanbul Kültür Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun oldu. Yönetmen Mustafa Altıoklar'ın yeğeni olması dolayısıyla ilk oyunculuk çalışmalarını onun projelerinde yapmıştır. Lise Defteri, Çınaraltı, Emret Komutanım, Zeliha'nın gözleri adlı dizilerde ve O Şimdi Asker ile Emret Komutanım Şah Mat adlı sinema filmlerinde rol almıştır. Emret Komutanım ve Gece Gündüz dizilerinde yönetmenlik de yapmıştır. Savaşçı dizisinde de Haydar Bozkurt rolünü üstlenmektedir.
YÜZBAŞI HAYDAR BOZKURT HAKKINDA
34 Yaşında. Mersin Mut’lu. Jandarma Özel Harekat mensubu. Ömrü sınır ötesi operasyonlarında, en belalı çatışmalarda geçmiş. Disiplin sorunu olan, özgür ruhlu bir subay. Pek çok kez soruşturma geçirmiş, başına buyruk davranmış. Ancak komuta kademesi, onun yetenekleri ve kahramanlıkları dolayısıyla kendisini gözden çıkartamamış.
Buna rağmen, Antep’le Ardahan arasında kalan bölgede sık sık tayini çıkıyor. Kimseyle anlaşamadığı için, üstlerinin ilk yollamaya çalıştığı kişi O. Bitmek bilmez taşınmaları, durmadan şehir ve ilçe değiştirmesi sebebiyle, ordu içinde “Yörük Haydar” lakabıyla biliniyor.
Karısı Gökçen, 32 yaşlarında bir hemşire. Kocasının peşinden, yılmadan dolaşıyor. Haydar’ın gidip aylarca gelmemesine de, başına açtığı belalara da alışkın. Hepsine katlanıyor, kocasını seviyor.
Bayram, Haydar üsteğmen iken bölük astsubaylığını yapmış, Kopuz Albay’la bir dönem sınır ötesinde çalışmış. Kağan’ın ise ismini duymuş. Gözü kara, çok becerikli, adanmış bir subay.
ALBAY HALİL İBRAHİM KOPUZ - MURAT SEREZLİ
MURAT SEREZLİ KİMDİR?
3 Ekim 1969 yılında İstanbul’da doğan Murat Serezli, tiyatro/sinema sanatçıları Metin Serezli ve Nevra Serezli’nin oğludur. Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde okuyan Serezli, okul yıllarının en başından itibaren, 12 yıl boyunca 3D Animasyon, görsel-özel-efekt, bilgisayar programcılığı, seslendirme ve yönetmenlik yaptı. Kamera arkası alanda çalışırken, bir yandan oynadığı çok başarılı reklam filmleriyle kamera önünde de dikkat çekmeye başladı. Büyük bir TV kanalında devam ettiği animasyon/yönetmenlik/seslendirme görevi 2005'de sona erdikten sonra, tamamen oyunculuk ve sunuculuk yapmaya yöneldi. Yıllar içinde hem komedi hem drama, farklı birçok türde onlarca sinema filmi, dizi ve sitcom'daki oyunculuklarının ardından 2015 yılında kendi sinema filmini de yönetti. Reklam seslendirmesi ve özel gecelerdeki sunuculuklarını da yıllardır devam ettiren sanatçı, ekran önünde ise 100 bölüm boyunca Prime-Time yarışma programı "Kapanmadan Kazan"ı (2013) sunmuştur. Son yıllarda ise, Dağ 2 filminin başrolündeki performansıyla büyük beğeni alan aktör, Nisan 2017'den beri başarılı dizi SAVAŞÇI'nın başrolünde oynamaktadır.
ALBAY HALİL İBRAHİM KOPUZ HAKKINDA
Dirayetli, yiğit bir komutan. Bizim timimiz, onun komutası altında. Karısının 90'ların sonunda teröristlerce öldürülmesinden sonra, Kopuz için askerlik ve mücadele dışında, hayatında hiçbir şey kalmamıştır. Ancak bu mücadele, onun için kör bir intikam ve nefret mücadelesi değil.
ALBAY OKTAY GÖKTÜRK - TAMER KARADAĞLI
TAMER KARADAĞLI KİMDİR?
24 Mayıs 1967 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Azeri kökenli olan ailesi Kars'ın Sarıkamış ilçesindendir. İlkokula başlamadan ailesi ile birlikte ABD'ye yerleşen Karadağlı, Türkiye'ye dönmüş sonra tekrar Amerika'ya gitmiştir. Lise son sınıfta kesin dönüş yaptığı yıllarda ise sıklıkla Akün Sineması'na giderdi. Bir yandan da lise yıllarında onun için bir tutku olduğunu belirttiği seslendirme sanatına başlamıştır. Sonra Shakespeare'in "Kuru Gürültü" adlı oyununu hem Türkçe hem İngilizce oynamış ve böylece Bilkent Üniversitesi macerası başlamıştır. TED Ankara Koleji'nden sonra Çankaya Lisesi'nden ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olan sanatçı ilk filmini 1993 yılında çevirdi. Ferhunde Hanımlar dizisiyle ün kazandı. Birçok ünlü oyuncunun seslendirmesini de yapan Karadağlı, kendisi gibi oyuncu olan Arzu Balkan ile evliydi. Çiftin Zeyno isminde bir kızları bulunmaktadır. Çift 2007 yılında boşanmıştır. Çocuklar Duymasın adlı dizide rol almıştır.
ALBAY OKTAY GÖKTÜRK HAKKINDA
Kara Harp Okulu’nu bitirmiş, gözü pek, zeki, kararlı, cesur, vatansever bir subay. Genelde sağduyulu bir karakter olsa da söz konusu vatan olduğunda her türlü çılgınlığı yapabilecek kadar da gözü kara. Göktürk Albay evli, 14 yaşında bir kızı var, eşi ev hanımı. Kuleli’de öğrenciyken Albay İbrahim Kopuz’la birlikte Turan Ordusu’nu bir gün kuracaklarının hayallerini kurmuşlar. Şu an ise Türkiye’de oluşturulan Turan Ordusu'nun Orta Asya ayağının koordinasyon görevini ve bu konuyla ilgili askeri istihbarat işlerini yürütüyor.
ASTSUBAT ÇAVUŞ GÖRKEM İLBEYLİ - EKİN MERT DAYMAZ
EKİN MERT DAYMAZ KİMDİR?
Sivaslı bir ailenin çocuğu olarak Hollanda'nın Arnhem kentinde 2 Aralık 1990 yılında dünyaya gelmiştir. Best Model of Turkey yarışmasında 3. olmuştur. 2016 yılı itibarıyla 3 televizyon dizisinde oynamıştır. Oyunculuğa adım attığı dizi olan Not Defteri erken final yapmıştır. Ertesi yaz, Çilek Kokusu dizisinde Volkan Mazharoğlu karakteriyle tekrar ekranlara gelmiştir. Bu dizi birçok gün Türk televizyonlarında en çok izlenen birinci ya da ikinci program olmuştur.[kaynak belirtilmeli] Bu diziden sonra FOX'ta yayınlanan Hayat Sevince Güzel adlı dizide başrol oyuncusu olarak rol almıştır.Başrol oyuncusu olduğu bu dizi, 11 Temmuz - 15 Ağustos 2016 tarihleri arasında sürekli olarak gününün en çok izlenen programı olmuştur.
Daymaz, Haliç Üniversitesi'nde antrenörlük ve fitness okumaktadır.
ASTSUBAT ÇAVUŞ GÖRKEM İLBEYLİ HAKKINDA
Kastamonu’nun Araç ilçesinde doğmuş. Annesi ve babası o lise yıllarındayken ölmüş, tek yakını öğretmen ablası. Görkem her konuda iddiaya girebilir. Çekişmeyi sever. Zeki, yetenekli yiğit bir asker. Kondisyonuna çok dikkat eder. Futbol ve basketbol mümkün olduğunca kaçırmaz.
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