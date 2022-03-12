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Savaş karşıtı en iyi 15 film

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sürerken biz de sinema tarihindeki en iyi savaş karşıtı filmleri hatırladık. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar’ın yazısı.

12.03.2022 - 10:25 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT
HABERTURK.COM

  • BATI CEPHESİNDE YENİ BİR ŞEY YOK (1930)
    (All Quiet on the Western Front)

    Hitler ve Mussolini gibi savaş çığırtkanı diktatörlerin halkı savaştan soğutacak korkusuyla kendi ülkelerinde yasakladığı film, anti-militarist anlam ve önemini hâlâ koruyor. Erich Maria Remarque’ın aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan film, I. Dünya Savaşı’nda gönüllü olarak orduya yazılan bir grup genç Alman askerinin başına gelenleri anlatıyor. Lewis Milestone’un yönettiği film, bireysel trajediler üzerinden savaşın anlamını ve ‘düşman’ kavramını sorgulayan etkileyici bir başyapıt.

  • HARP ESİRLERİ (1937)
    (La Grande Illusion)

    Usta Fransız sinemacı Jean Renoir’ın senaryosunu Charles Spaak ile yazıp yönettiği film, Birinci Dünya Savaşı sırasında Alman ordusuna esir düşen iki Fransız askerinin esir kampında yaşadıklarına odaklanır. Film ‘büyük yanılsama’ anlamını taşıyan orijinal adını İngiliz gazeteci Norman Angell’in, savaşın büyük Avrupa ülkeleri için gereksizliğini anlatan kitabının başlığından alır. Renoir, esir düşen ve kaçmaya çalışan askerler ekseninde sınıfsal farklılıkları gözlemler ve savaşa insancıl bir bakış açısıyla yaklaşır. Aynı zamanda birkaç yıl sonra başlayacak II. Dünya Savaşı’nı, Avrupa’da yükselen milliyetçilik ve faşizmi önceden haber verir. Savaş karşıtlığıyla hafızalarda yer edinen bir sinema klasiği.  

  • ZAFER YOLLARI (1957)
    (Paths of Glory)

    Yönetmen Stanley Kubrick’in senaryosunun yazımına da katıldığı film, Birinci Dünya Savaşı’nda geçer. Fransız genelkurmayı çok fazla asker kaybının olacağı bir görev için şan peşindeki kibirli bir generali ikna eder. Yüzlerce askerin ölümü, genelkurmay ve general için hiçbir önem taşımaz. Sadece kendi hedeflerine odaklanmışlardır. Ama onurlu bir albay (Kirk Douglas), generalin ihtirası uğruna daha fazla askerin ölmemesi için elinden geleni yapar. Görev hezimetle sonuçlanınca general, korkaklıkla suçladığı askerlerin idam edilmesini ister. Korkaklık, cesaret ve acımasız hiyerarşik düzenin varabileceği trajik noktalar üzerine çarpıcı bir klasik.

  • DR. GARİPAŞK (1964)
    (Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb)

    Paranoyak bir general, nükleer bomba taşıyan uçakla ABD adına komünizme savaş açınca, kurmaylar Pentagon’da toplanır. Peter Sellers’in canlandırdığı ABD Başkanı Merkin Muffley, konuya hâkim olmaktan uzak, deneyimsiz ve şaşkın bir başkan olarak çıkar karşımıza. Özellikle askerler ve Sovyet lideriyle olan diyalogları hayli eğlencelidir. Usta yönetmen Stanley Kubrick’in Soğuk Savaş’ı acımasızca “ti”ye aldığı, insanlığı bekleyen nükleer tehlikenin altını çizdiği nefis bir kara komedi... Sinema tarihinin en iyi komedi filmlerinden biri olarak da kabul edilir. Bu arada, Peter Sellers’ın filmde Başkan’ın dışında nükleer bomba uzmanı Dr. Strangelove’ı ve bir İngiliz subayını canlandırdığını belirtelim.

  • KIYAMET (1979)
    (Apocalypse Now)

    Yüzbaşı Willard’ın (Martin Sheen) görevi, Vietnam savaşı sırasında emir komuta zincirinden koparak Kamboçya’nın derinliklerinde, emrindeki askerler ve bölgenin yerlileriyle tarikat kurmuş Albay Kurtz’u (Marlon Brando) bulmaktır. Nehirdeki yolculuğu sırasında savaşın akıldışılığına ve vahşetine tanık olur. İnsanlığın bittiği, şiddetin hükmettiği bir dünyada Kurtz, çılgınlığın son noktasıdır... Joseph Conrad’ın “Karanlığın Yüreği” adlı romanından yapılan bu serbest uyarlama, sadece Vietnam Savaşı’nın değil, ABD militarizminin çıkmazını en iyi anlatan filmlerden biridir. Yönetmen Francis Ford Coppola’nın da en iyi filmlerinden biri olarak anılır.

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