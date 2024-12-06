BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM 11 Aralık kataloğu
BİM 11 Aralık aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de bu hafta; kahve makinesi, kazanlı ütü, cilt bakım ürünleri, beyaz eşya, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri çeşitleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 11 Aralık 2024 kataloğu ile fiyat listesi...
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BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta aralık ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. İşte 11 Aralık 2024 BİM aktüel kataloğu ile aralık ayı indirimli ürünlerin fiyatları...
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BİM AKTÜEL 11 ARALIK KATALOĞU
Keysmart 8 kg çamaşır makinesi KEY 8002 CM: 9.750 TL
Keysmart 8 kg çamaşır makinesi KEY 8002 CMS: 11.975 TL
Buzdolabı KEY 330 STE: 11.275 TL
Nofrost buzdolabı KEY 430 NFE: 15.975 TL
Nofrost buzdolabı KEY 490 NFS: 19.975 TL
4 programlı bulaşık makinesi: 10.750 TL
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Full otomatik kahve makinesi: 12.990 TL
Fakir buhar kazanlı ütü: 5.790 TL
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Bloklu bıçak seti: 1.999 TL
Mıknatıslı mutfak bıçak seti: 1.299 TL
2’li şef bıçak seti: 699 TL
Çantalı 5’li bıçak seti
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LED yüz maskesi: 1.975 TL
Isıtmalı masaj cihazı: 699 TL
Yüz germe masaj cihazı: 1.290 TL
Vücut ve yüz liposuction masaj cihazı: 1.999 TL
LED gözaltı bandı: 1.299 TL