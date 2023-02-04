Bir süre sonra eşinden boşanan Muhammed Özdemir, Emine Özdemir ile evlendi. Bir süre sonra iddialara göre Muhammed Özdemir kıskançlık nedeniyle Emine Özdemir'e şiddet uygulamaya başladı.

Özdemir'in, "Başıma bir şey gelmesi halinde sorumlusu Muhammed Özdemir'dir. Bu mektup savcılara verilip gereken yapılsın" yazdığı öğrenildi. Not kağıdında, "Hastalığım beni zaten bitirdi, her gün ağlıyorum. 'Sana köpek muamelesi yapacağım' dedi. Benim boşanma gibi niyetim yoktu. Beni hep dürtüyor, boşanacağız diyerek. En ufak bir şey olduğunda hemen dövüyor beni. 2 ay önce 60 tane ilaç içtim. Bana psikolojisi bozuk baskısı yapıyor. Evde güneşlikleri bile açamıyorum. Gelip kendisi açıyor. Ben cama yaklaşsam, 'Cama dokunursan seni öldürürüm' diyor. Yanına gelmeseydim, bana kezzap atacağını söyledi" yazdığı görüldü.

Yazı Analiz Uzmanı Pelin Eren, ortaya çıkan ürkütücü el yazılı notları grafolojik bakış açısıyla Habertürk’e değerlendirmelerde bulundu. Yazı analizinde de ürküten gerçek ortaya çıkıyor. Eren’in yaptığı yazı analiz değerlendirmelerinde genç kadının yazdığı satırlarda vuruş sayısının fazla olduğunu, yani kalemi kağıttan kaldırıp indirme sıklığının fazlalığı, kaygı, korku ve endişeye işaret olduğunu gösterdiğini vurguladı.

"SİNİR SİSTEMİ ÇÖKMÜŞ"

Genç kadının yazdığı notlardaki yazıda mikro titreme olduğunu belirten Eren “ Bu da sinir sistemi hastalıklarının belirtisidir. Yani bu belirtiler kişide hareket, denge, konuşma ve düşünce bozukluklarını ortaya çıkartıyor. Bunun yanı sıra anksiyete ve diğer bazı psikolojik sorunlar birlikte bilinç bulanıklığı veya bilinç kaybını yaşayabileceğini gösteriyor.”

"İNTİHARI TETİKLEMİŞ"

Özdemir’in yazdığı notlarda kullanılan harflerin analizinde de önemli değerlendirmelerde bulunan Eren, "Harf aralarında mesafe fazla, aile bireyleri ve en yakın mesafedeki kişilerden duygusal uzaklığı ifade eder. Dik çizgiler hasarlı (t,l,h,b,f,d) bu da bel hasarlarını ifade ediyor. Satır boyunca düz hattın bozulması ve dalgalanma, duygu durumunun bozukluğudur. Dik çizgili harflerin yüksekliği kişinin eğitim durumundan bağımsız zeka yüksekliğini anlatıyor. Son zamanlarda özellikle baş bölgesinde ağrı ve acının dayanılmaz hale geldiği, bilinç bulanıklığı ve bilinç kaybının grafolojik bakış açısıyla intihar girişimini tetiklediği kanaatindeyim." dedi.

Fotoğraf: Habertürk