Zelenski canlı yayınla katıldı

Son iki yıldır pandeminin gölgesinde kalan Cannes Film Festivali, bu yıl, 17 Mayıs - 28 Mayıs arasında eski şaşalı günlerine dönmesiyle umuduyla gerçekleştirilecek. Rus sinemasının bu yıl men edildiği festivalde 21 film, büyük ödül için yarışacak. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cannes Film Festivali'nin açılış törenine canlı yayınla bağlandı
HABERTURK.COM
75'inci Cannes Film Festivali, Michel Hazanavicius zombi komedisi 'Final Cut'ın galasıyla başladı. Önümüzdeki 12 gün boyunca 21 film ödül için yarışacak. Pandeminin olumsuz etkilediği Cannes Film Festivali, bu yıl da Ukrayna-Rusya savaşı gölgesinde gerçekleşecek.
Rus delegasyonlarının bu yılki festivalden men edildiği daha önce duyurulmuştu. Ukrayna halkına desteğinin işareti olarak, iki Ukraynalı yönetmenin filmi festivalde farklı bölümlerde, geçen ay Ukrayna’da da öldürülen Litvanyalı yönetmen Mantas Kvedaravicius'nun son filmi 'Mariupol 2' ise özel gösterimle sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.
Cannes Film Festivali'nin jüri başkanı Vincent Lindon, yaptığı konuşmada şunları söyledi; "kişisel olarak konuşursak, bugün içinde yaşadığımız dünya, bugün dünyada olup bitenler, insan olarak durumumuzu değiştiriyor. Erkeklerin ve kadınların durumu - muhtemelen bilinçsizce - bir etkisi olacaktır. Ama filmleri hepimizin birey olarak ne olduğuna göre yargılamaya çalışmalıyız. Umarım bu, filmleri yorumlamamızı veya değerlendirmemizi etkilemez. Bilinçaltı olarak, psikanalitik olarak, belki. Bunu kontrol edemezsiniz. Ama bence burada jüri üyeleri ve ben bugün dünyada bunlar olurken birbirimize gideceğiz, bu çekim biçimine, bu oyunculuk biçimine, bu konuya farklı bir şekilde bakacağız. Film izleyeceğiz, bazı filmler güncel olaylarla çok bağlantılı ve bizi olması gerektiği gibi hareket ettirecekler, diğer filmler günümüz dünyasındaki sosyal meseleleri hiçbir şekilde ele almayacak. Ama o filmler eleştirilmemeli ya da engellenmemeli."
Festivale katılması beklenen ünlüler arasında Forest Whitaker ve Tom Cruise gibi isimler yer alırken, "Diam's" sahne adıyla tanınan Müslüman Fransız eski rapçi Melanie Georgiades de katılacak. Georgiades'in, Houda Benyamina ve Anne Cisse ile ortak yapımları olan 'Salam' adlı belgeseli de özel gösterimde yer alacak.
Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen Avrupa Film Pazarı'nın bu yılki onur ülkesi Hindistan olurken, Hint aktris Deepika Padukone de festivalin jürileri arasında yer alıyor. Öte yandan, Hint film yapımcısı 'Shaunak Sen'in Sundance Büyük Jüri Ödüllü belgeseli 'All That Breathes'in özel gösterimi de gerçekleştirilecek.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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