        Galatasaray
        GS
        22
        Trabzonspor
        TS
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Gaziantep FK
        GFK
        14
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Samsunspor
        SAMS
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Gençlerbirliği
        GB
        5
        Kocaelispor
        KOC
        5
        ikas Eyüpspor
        EYP
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Sarunas Jasikevicius: Savaştık, savaştık ve savaştık! - Basketbol Haberleri

        Sarunas Jasikevicius: Savaştık, savaştık ve savaştık!

        Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, Bayern Münih galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 23:46 Güncelleme: 16.10.2025 - 23:46
        Basketbol Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında konuk ettiği Almanya'nın Bayern Münih takımını 88-73 yenen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, çok iyi savaşarak galibiyet aldıklarını söyledi.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Litvanyalı çalıştırıcı, " Takımı ve taraftarları tebrik ediyorum. Çok daha iyi efor sarf ettik. Savaştık, savaştık ve savaştık. Bunu söylediğime, konuştuğumuza bile inanamıyorum. Gardlarımız iyi kararlar aldı. Birinci çeyrekte 9 top kaybımız vardı ve iyi değildik ama bizim için iyi bir galibiyet oldu." diye konuştu.

        İlk çeyrekte savunmada değil hücumda problem yaşadıklarını aktaran tecrübeli başantrenör, "İlk çeyrekte sorunumuz savunmada değildi hücumdan dolayıydı. 9 top kaybından rakibimiz 11 sayı üretti. Sahada yüzde yüzümüzü vermemiz gerekiyor. Bu sezon özellikle sakat olanları limitli oynatmaya çalışıyoruz. Çok idmana vakitleri yok. Sağlıklı oldukları an oynamaya hazırlanıyorlar. Doktorlarla beraber ne kadar süre alacaklarını belirliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

