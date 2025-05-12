Sarunas Jasikevicius: Final Four’da maçlar çok farklı oluyor

7’nci kez EuroLeague Final Four’unda mücadele edecek olan Fenerbahçe Beko’da medya günü düzenlendi. Organizasyonda Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Final Four’a iyi hazırlanacaklarını söyleyen Sarunas Jasikevicius, “Çok heyecanlıyız. En iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Arada bir Galatasaray maçımız da var. İyi idman yapma vaktimiz var. İyi hazırlanacağız” ifadelerini kullandı.

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"HERKESİN İYİ VE KÖTÜ YANLARI VAR" Panathinaikos ile oynayacakları yarı final maçını değerlendiren ve Final Four’daki maçların çok farklı olduğuna değinen Jasikevicius, “Bunları açık açık konuşmak çok zor. Nasıl atak edeceklerini biliyoruz. Taktikten daha çok belirleyici faktör kolay atışlar oluyor. Kolay sayılara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kimse mükemmel değil. Herkesin iyi ve kötü yanları var. Final Four’da maçlar çok farklı oluyor” sözlerini sarf etti. REKLAM "EN BÜYÜK GÜÇLERİ İSTİKRAR" Panathinaikos’un en büyük gücünün istikrar olduğunu belirten Jasikevicius, “Aynı takım aslında. İkinci yarıyı çok iyi geçiren bir Cedi Osman var. En büyük güçleri istikrar diyebilirim. Burada benim takımımın her santim için savaşmaya çalışması lazım. Maçları küçük detaylar belirliyor. Onların da çok kaliteli oyuncuları var. Bizim de onları zorlayacak oyuncularımız var” sözlerini kullandı.

"FİNAL FOUR’DA OLABİLMEK ÇOK BÜYÜK BİR BAŞARI" Final Four’da olmanın büyük bir başarı olduğunu söyleyen Sarunas Jasikevicius, “İnanılmaz motivasyon. Buralarda olmak bir şans. Final Four’da olabilmek çok büyük bir başarı. Hayat kendine fırsatlar sunar büyük başarılar elde etmeyi sağlamak için. Şu an yine o şans bizim elimizde” dedi. "TÜM OYUNCULARI ZOR DURUMA SOKMAMIZ GEREKİYOR" Panathinaikos maçında tüm oyuncuları zor duruma sokmaları gerektiğini aktaran Jasikevicius, “Büyük faktörlerden biri Nunn olacak. Beşiktaş’taki durumu çok ciddiye almanıza gerek yok. Tüm oyuncuları zor duruma sokmamız gerekiyor” sözlerini sarf etti. "TARAFTAR KONUSUNDA ŞÜPHEM YOK" Panathinaikos, Olympiakos ve Fenerbahçe gibi takımların olduğu yerde taraftar sıkıntısı olmayacağını belirten Jasikevicius, “Bence her hangi bir Final Four gibi olacak. Sadece evden uzak olacağız. Panathinaikos, Olympiakos ve Fenerbahçe gibi takımlar varken taraftar konusunda şüphem yok” şeklinde konuştu.

Başantrenör Sarunas Jasikevicius sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Daha çok maç karşı olduğumuz bir şey. Final Four bizim karar verebildiğimiz şeyler değil. Karar verilmiş bir sistem var. Biz elimizden gelen en iyi şekilde mücadele ederek en iyisini yapmaya çalışıyoruz” "FENERBAHÇE’NİN BİR PARÇASI OLMAK İNANILMAZ BİR ŞEY" Fenerbahçe’nin tüm branşlarda başarılı olmasını istediklerini dile getiren Jasikevicius, “Fenerbahçe gibi bir kulübün parçası olmak inanılmaz bir şey. Tüm branşlarda başarılı olmasını dileriz. Biz kendi branşımızda en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Diğer branşları da takip ediyoruz ve başarı diliyoruz” dedi.

MELİH MAHMUTOĞLU: "BU TAKIM KUPAYI HAK EDİYOR. BUNU YAPACAK GÜCÜMÜZ VAR" Fenerbahçe formasıyla 7. kez dörtlü finalde boy gösterdiğini hatırlatan kaptan Melih Mahmutoğlu, "Sezon boyunca hem Avrupa hem de Türkiye'de iyi basketbol oynadık. Dörtlü Final'e yükseldiğimiz için takımla gurur duyuyorum. Bu takım kupayı hak ediyor. Bunu da yapacak gücümüz var. Panathinaikos maçına kadar önümüzde bir Galatasaray maçı var ve idmanlarımız var. Paris Basketbol serisi bizim için çok iyi geçti. İyi basketbol oynadık." diye konuştu. Deneyimli oyuncu, "Asıl önemli olan oraya gidip iyi basketbol oynayıp kupayı kaldırmak olacaktır. Bu camia, Avrupa Ligi kupasını hak ediyor. Ama önce iyi basketbol oynamak önemli. Bunu Paris Basketbol serisinde gösterdik. İnşallah kupaya da uzanırız." dedi.

"DİK DURAN BİR CAMİAYIZ" Fenerbahçe taraftarının, futbolda beklentilerin altında kalınmasının ardından kendilerinden şampiyonluk beklediğine dikkati çeken Melih Mahmutoğlu, şöyle konuştu: "Keşke futbolda da işler yolunda gitseydi. Bu camia her zaman her şeye rağmen dik durmayı başardı. Bunu yine yapacaktır. Ben de sonuçta bir taraftarım. Söylenecek çok şey var. 30 milyon taraftarı olan bir kulübü temsilen konuşuyorum. Basketbolda taraftarlarımızı mutlu etmek için çabaladık. Diğer branşlar da aynısını yaptı. Biz Fenerbahçe olarak beraber ve dik duran bir camiayız. Şimdi de Abu Dabi'ye gidip bunu göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." Takımın önemli isimlerinden Marko Guduric, Nigel Hayes-Davis ve Wade Baldwin, sezon boyunca dörtlü finale katılmak için çabaladıklarını ve bunu başardıkları için çok mutlu olduklarını, hedeflerinin ise kupayı kazanmak olduğunu söyledi.