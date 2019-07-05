Oyuncu Saruhan Hünel, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yakın dostları ve iş arkadaşları ile bir kafede bir araya gelen yakışıklı oyuncu, burada hem yemek yedi, hem de kısa bir toplantı gerçekleştirdi.

Arap dünyasında en çok beğenilen Türk oyuncularının başında gelen Saruhan Hünel, Tuba Büyüküstün ile aynı projede yer alacağı yönünde çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine, "Tuba hem Türkiye'de, hem de dünyada kendini kanıtlamış çok başarılı bir oyuncu. Proje ile ilgili de şu an konuşmak doğru olmaz. Zamanı geldiğinde gerekli açıklama yapılır zaten" dedi.

Arap hayranlarının yoğun ilgisi ile karşılaşan oyuncu, yanına gelen sevenlerini kırmayıp, onlarla tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.