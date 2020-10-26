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Ünlü oyuncu Saruhan Hünel ile şarkıcı Aslı Hünel'in koronavirüse yakalanan babası Mehmet Fevzi Hünel'den acı haber geldi. Bir süredir koronavirüs ile mücadele eden Mehmet Fevzi Hünel, hayatını kaybetti.

Aslı Hünel, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Babasının bir fotoğrafını yayınlayan Hünel, "Canım, biricik babamızı kaybettik... Celaliye Mezarlığı'na ikindide defnediyoruz" ifadelerini kullandı.

Saruhan Hünel de, "Canım babamızı bu sabah kaybettik. Dualarınızı esirgemeyin" açıklamasını yaptı.

Takipçileri ise Hünel kardeşlere başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.

Hünel kardeşler, geçtiğimiz hafta babaları Mehmet Fevzi Hünel'in koronavirüs tedavisi gördüğünü söyleyerek, takipçilerinden kan bağışında bulunmaları için yardım istemişti.

Saruhan Hünel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

Covid-19 geçiren ve şu an hastanede olan babamızın tedavisinde kullanılmak üzere Covid geçirmiş 2 negatif sonucu tespit edilmiş ve 28. Günü doldurmuş olan ve A RH + kana sahip olanların Kızılay'a Mehmet Fevzi Hünel adına bağış yapılmasını rica ederiz.

Aslı Hünel de, "Covid-19 teşhisiyle hastanede olan babamızın tedavisinde kullanılmak üzere covid-19 geçirmiş ve atlatmış, pozitif teşhisi konulduktan sonra üzerinden 33 gün geçmiş olan A RH+ pozirif kana sahip olanların plazma bağışçısı olarak Kızılay ve Çapa'da bulunana kan bağış merkezine Mehmet Fevzi Hünel adına bağış yapmasını rica ederiz" ifadelerini kullanmıştı.