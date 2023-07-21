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        Haberler İş-Yaşam Sarsılmaz, Cumhuriyet'in 100. yılı için özel tabanca üretti - İş-Yaşam Haberleri

        Sarsılmaz, Cumhuriyet'in 100. yılı için özel tabanca üretti

        Türk savunma sanayinin önde gelen üreticilerinden Sarsılmaz Silah Sanayi, "SAR 556 MT" hafif makineli tüfek, "25 milimetre Kara Topu" ile Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel olarak ürettiği "SAR 2023" tabancasını kamuoyuna tanıttı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 11:16
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        Cumhuriyet'in 100. yılı için özel tabanca
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        Şirket, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 25-28 Temmuz'da düzenlenecek Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2023) öncesinde Düzce'deki fabrikasının kapılarını basın mensuplarına açtı.

        Sarsılmaz Silah Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş ve Genel Müdür Yardımcısı Öner Özyılmaz, firmanın yürüttüğü çalışmalara ve projelere ilişkin bilgi verdi. Aliş, firmanın 143 yıllık temele sahip olduğunu belirterek, "Bir ordunun ihtiyacı olan bütün silahları imal diyoruz. Son 20 yılda hükümetin verdiği desteklerle savunma sanayini ayağa kaldırmasıyla büyük gelişim sağladık." dedi.

        Özyılmaz da tüm üretim süreçlerinde Türk mühendislerle çalıştıklarını ve ortaya çıkan tüm ürünleri yüzde 100 "yerli ve milli" olarak hayata geçirdiklerini söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin kullandığı pek çok üründe Sarsılmaz markasının olduğunu vurgulayan Özyılmaz, "Sarsılmaz olarak, savunma sanayisinde ordumuzun dışa bağımlılığını en aza indirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

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        Aliş ve Özyılmaz'ın konuşmasının ardından basın mensupları fabrikayı gezdi, üretim aşamaları ve ürünlere ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra IDEF 2023’te vitrine çıkarılacak yeni silah sistemleri tanıtıldı.

        HAFİF MAKİNELİ TÜFEKLE HEDEF DIŞA BAĞIMLILIĞI BİTİRMEK

        Güvenlik güçlerinin hizmetine sunulmak üzere hazırlanan "SAR 556 MT" hafif makineli tüfek, "25 mm Kara Topu" ile Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel olarak üretilen "SAR 2023" yeni ürünler olarak öne çıktı.

        Piyade kullanımının yanı sıra özel harekat birimlerinin operasyonlarında kesintisiz atış yapabilmesi için tasarlanan "SAR 556 MT", NATO standartlarında 5,56 milimetre mühimmat kullanıyor.

        Özyılmaz, "SAR 556 MT"nin Sarsılmaz makineli tüfek ailesinin en küçük ama en yeni üyesi olduğunu belirterek, "Yurt dışına bağlılığı bitiriyoruz. Ürünün kendi ortamımızda testlerini tamamladık. Üretimine başlayıp ordumuzun kullanımına en kısa sürede vereceğiz." ifadelerini kullandı.

        "25 milimetre Kara Topu" ise Sarsılmaz ve TUSAŞ ortaklığında kurulmuş TR Mekatronik bünyesinde üretildi. Uzaktan komutalı, kara ve deniz platformlarındaki silah kulelerinde kullanılabilen kara topu, silahlı kuvvetlerin bu kalibrede dışa bağımlılığını en aza indirmek için yüzde 100 yerli olarak tasarlandı.

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        SAR 2023 KOLEKSİYONLARA GİRECEK

        Sarsılmaz Silah Sanayinin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına özel olarak ürettiği "SAR 2023" ise özellikleri ve tek seferlik üretimiyle koleksiyon değeri taşıyor. Ürüne ilişkin bilgi veren Özyılmaz, SAR 2023'ün sınırlı sayıda üretildiğini belirterek, ürün üzerinde Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel unsurların bulunduğunu söyledi.

        Ülkenin ve Cumhuriyet'in kendileri için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Özyılmaz, ürettikleri tüm ürünlerle Türkiye'nin hizmetinde olduklarını dile getirdi. Özyılmaz, "SAR 2023"ü IDEF 2023 etkinliğinin ardından satışa sunacakları bilgisini verdi.

        Tanıtımı yapılan bir diğer ürün ise Sarsılmaz'ın kurduğu "LA2 Dynamics" firması tarafından üretilen otonom silah sistemi SARBOT oldu. Yazılımı ve donanımı tamamen Türk mühendisleri tarafından tasarlanan SARBOT, öncelikli olarak silahlı kuvvetler personelinin can güvenliğinin artırılmasının hedeflendiği bir proje olarak öne çıkıyor.

        Ürün, uzaktan kontrol edilme özelliği sayesinde saha personelinin operasyonel ve devriye görevlerinde güvenle faaliyetlerini sürdürmesine olanak sağlayacak.

        Fabrika gezisi ve ürün tanıtımının ardından basın mensupları, atış sahasında eğitmenler eşliğinde, Sarsılmaz Silah Sanayinin ürettiği tabanca ve tüfeklerle atış deneyimi yaşadı.

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