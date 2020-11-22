Sars virüsü, son yıllarda etkisini tüm dünyada gösteren ve salgın halini alan haftalıklar arasında yer alıyor. İlk olarak 2002 yılının Kasım ayında Çin'de vakası ortaya çıkan Sars virüsü, şimdilerde tüm dünyanın mücadele ettiği corona virüsü nedeniyle gündeme geldi. İşte Sars virüsü ile ilgili detaylar
SARS VİRÜSÜ NEDİR?
Hastalık etkeni SARS-CoV olarak isimlendirildi. Düşman antijenik ve genomik yapısı farklı yeni bir coronavirus idi. Coronavirusler, tek sarmallı RNA virusleridir. Hayvanlarda ve insanlarda üst solunum yolu infeksiyonları ve enterokolitlere yol açarlar. SARS etkeni olan coronavirus, ölümüne neden olduğu doktor Carlo Urbani anısına Urbani suşu olarak da adlandırılıyor. Sars hastalarının çoğu 25-70 yaşlarında o zamana kadar sağlıklı olarak bireylerdir. 15 yaşından küçük çok az sayıda kuşkulu vaka görüldü.
SARS VİRÜSÜNÜN BULAŞMA YOLLARI
- Damlacık (Droplet) İnfeksiyonu
- Hava yolu
- Vücut sıvıları
Bulaşmada yakın temas (Hasta bakımı, hasta ile birlikte yaşama, şüpheli olgunun solunum sekresyonları ve/veya vücut sıvıları ile direkt temas) önemlidir. Bu nedenle hastane personeli ve hasta yakınları birinci derecede risk altındadır.
SARS HASTALIĞININ BELİRTİLERİ
İnkübasyon dönemi genellikle 2-7 gündür. Ancak 10 güne kadar da uzayabilir. Hastalık ateş (38 dereceden fazla),üşüme titreme gibi prodromal belirtilerle başlamakta bazen başağrısı, düşkünlük, kas ağrısı görülmektedir. Hastalığın başlangıcında bazı olgularda hafif solunum belirtilerine de rastlanmıştır. Döküntü, nörolojik veya gastrointestinal bulgulara rastlanmamaktadır.
Üç ile yedi gün sonra alt solunum fazı başlar. Balgamsız, kuru öksürük veya dispne şeklinde başlayıp hipoksemiye kadar uzanabilir. Olguların %10-20’sinde solunum yetmezliği çok ciddi boyutlara ulaşır. Entübasyon ve mekanik ventilasyon gerekir. SARS’ın mortalitesi yaklaşık %3 olarak belirtilmektedir.
SARS'IN TEDAVİSİ
Hastalıkta temel tedavi ortaya çıkan solunumsal sorunlara yönelik destek tedavisi, gerekirse oksijen ve ARDS geliştiğinde invasiv mekanik ventilasyondur.
SARS VİRÜSÜNDEN KAÇ KİŞİ ÖDLÜ?
Dünyada 2002-2003’de ortaya çıkan SARS salgınında Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, çoğunluğu Çin’de olmak üzere 774 kişi yaşamını yitirdi.
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