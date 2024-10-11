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        Haberler Yaşam Sarp kayalıklar üzerine kurulu kale: Boyabat

        Sarp kayalıklar üzerine kurulu kale: Boyabat

        Sinop'un Boyabat ilçesinde 135 metre yükseklikteki sarp kayalıklar üzerine kurulu Boyabat Kalesi, kenti ziyaret edenler için çekim alanı oluyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 09:34 Güncelleme: 11.10.2024 - 09:34
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        Sarp kayalıklar üzerine kurulu kale: Boyabat
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        Sinop'un Boyabat ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan Gökırmak Vadisi havzasında yer alan, 135 metre yükseklikteki sarp kayalık üzerinde kurulu tarihi yapı, geç Roma, erken Bizans ile Osmanlı dönemlerine ait bulgular taşıyor.

        Yapılış tarihi tam olarak bilinmeyen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu kararıyla doğal sit alanı ilan edilen kale, son yıllardaki tanıtım faaliyetleriyle ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

        Boyabat Belediye Başkanı Hasan Kara, Boyabat Kalesi'nin ilçelerinin en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu söyledi.

        Kalenin bakım ve onarım işlemlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığınca, temizliğinin ise belediyeleri tarafından yapıldığını aktaran Kara, tarihi yapının korunmasına ve ziyaretçi deneyiminin artırılmasına yönelik faaliyetlerin de devam ettiğini belirtti.

        Kara, kalenin ziyaretçilerini ağırlamaya devam ettiğini ancak daha fazla ziyaretçiye ulaşmak adına tanıtım faaliyetlerine ağırlık vereceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Bu kapsamda sosyal medya kampanyaları yapacağız. Boyabat Kalesi'nin eşsiz güzelliğinin ve asırlık tarihinin anlatıldığı fotoğraf ve videolar hazırlatarak sosyal medya platformlarında yayımlanmasını sağlayacağız. Yerel ve ulusal televizyon kanalları ve radyo istasyonları ile işbirliği yaparak Boyabat Kalesi hakkında belgeseller veya tanıtım programları hazırlatmak istiyoruz. Ayrıca seyahat blog yazarlarını ilçemize davet ederek, kale hakkında içerikler oluşturulması hedefliyoruz."

        Kaleyi ziyaret eden Metin Alkan, çok sayıda ülke ziyaret etmesine rağmen Boyabat Kalesi'nin kendisini çok etkilediğini dile getirerek, "Özellikle kaleden aşağı inen tüneller çok ilgi çekici. Bu kalenin bana göre en değerli esprisi, sığınma zirvesinden Boyabat Çayı'na kadar inen dehliz ve tüneller. Kalede yaşayanların suya irtibatının sağlanmasıdır. Ben en büyük fark olarak bunu gördüm. Bu eşsiz kaleyi bence herkes mutlaka görmeli" diye konuştu.

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        #Boyabat
        #Boyabat Kalesi
        #haberler
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