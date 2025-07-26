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        Haberler Yaşam Saros'ta nadir görülen kırlangıç balığı oltaya takıldı

        Saros'ta nadir görülen kırlangıç balığı oltaya takıldı

        Edirne'nin Saros Körfezi'nde nadir görülen kırlangıç balığı, turizm işletmecisi Mustafa Altunhan'ın oltasına takıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 10:26 Güncelleme: 26.07.2025 - 11:05
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        Oltaya takıldı! Bölgede nadir görülüyor
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        Edirne'ninKeşan ilçesine bağlı Yayla köyü sahilinde teknesiyle balığa çıkan turizm işletmecisi Mustafa Altunhan'ın oltasına, Saros Körfezi'nde nadir görülen kırlangıç balığı takıldı.

        Oltayı tekneye çeken Altunhan, ağzındaki iğneyi penseyle çıkarttıktan sonra balığı tekrar denize bıraktı.

        Kırlangıç balığının Saros Körfezi'nde nadir görüldüğünü belirten Altunhan, "Böyle nadide balıkları tuttuğum zaman tekrar denize bırakıyorum" dedi.

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        #kırlangıç balığı
        #saros
        #haberler
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