70 ve 80'li yıllara damgasını vuran Türk Pop Müziği'nin önemli isimlerinden olan Yeliz 2. Sayfa programına katılması nedeniyle araştırılıyor. Şarkıcı Yeliz kimdir? Yeliz aslen nereli, kaç yaşında? Sorusu araştırması hız kazandı. İşte şarkıcı Yeliz hayatı hakkında merak edilenler...
ŞARKICI YELİZ KİMDİR?
Fatma Yeliz Eker veya kısaca Yeliz, 12 Aralık 1957 tarihinde dünyaya geldi. İtalyan Lisesi'nden 1975 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finali'nde ikinci olan Yeliz, yarışmadan sonra yayınlanan 45'likleri ile Türk pop müziğinin en sevilen seslerinden biri oldu. Bir tarafında "Bu Ne Dünya" diğer tarafında "Yalan" isimli şarkıların yer aldığı 45'liği dönemin en çok satan plağı oldu. 1983 yılında evlendiğim zaman müziğe 7 yıl ara verdi.
Kötü evlilikler yaptığını belirten Yeliz psikolojik ve fiziksel olarak çok bedeller ödediğini dile getirmişti. 2 kez evlenen şarkıcı Yeliz'in çocuğu ise bulunmamakta.
1978'den 1988'e kadar arabesk ve fantezi müzik dalında çalışmalar yapan ve pop müziğe döndüğü 1992 albümü "Haklıydın" sonrasında müzik hayatına bir süre ara veren Yeliz, 2007 yılında "Haykırdım Sessizce" isimli albümü ile müziğe geri döndü.
ŞARKICI YELİZ ŞARKILARI
45'likler
Sen Olsan Yeter / Hoşgeldin Bahar (Diskotür-1974)
Hayalimdeki Adam / Sen Ve Ben (Diskotür-1975)
Yaşadıkça / Kimbilir Belki Bir Gün (Diskotür-1975)
Bu Ne Dünya / Yalan (Yankı-1976)
Şeker Çocuk / İsterim Ki (Yankı-1976)
Bir Bahar Yağmuru / Kırık Kalp (Yankı-1976)
Oldu Olacak / Gönlüm Seninle (Yankı-1977)
Kahpe Felek / Yanakların Çiçektir (Yankı-1978)
Kimbilir / Ağla Gözlerim Ağla (Yankı-1979)
LP, Albümler ve Single'lar
Yeliz (Yankı-1980)
Kristal Kadeh (Yankı-1982)
İhtiyar Falcı (Bayar-1986)
Seni Sevmek İbadet (Sedef-1988)
Haklıydın (Şahin Özer-1992)
Seni Düşündüm (Aziz-1994) (Not: İhtiyar Falcı ve Seni Sevmek İbadet albümlerindeki bazı şarkıların alındığı bir kolaj)
Haykırdım Sessizce (DMC-2007)
Allah Kalbine Göre Versin (EMI-2010)
Ödül / Neredeydin (Soner Arıca ile) (2011)
En İyileriyle Yeliz (Ossi Müzik-2012)
Gidiyorum (Ossi Müzik-2014)
Bekle Yağmur Geliyor (Yazz Müzik-2018)
Aşk Alfabesi (Ossi Müzik-2019)
Beni Vur (DMC-2021)
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