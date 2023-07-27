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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sarıyer’de denize giren genç boğuldu!

        Sarıyer’de denizde feci olay: 29 yaşındaki genç boğularak öldü

        Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda serinlemek için denize giren 29 yaşındaki Onur Kutlugün boğularak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 10:22
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        Sarıyer'de denize giren genç boğuldu!
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        Sarıyer Kısırkaya Plajı’nda denize giren 29 yaşındaki bir genç, boğularak hayatını kaybetti. Denizden çıkartılan genç ambulansla morga kaldırıldı. Yaşanan panik kameralara yansırken, jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.

        Olay, dün saat 16.00 sıralarında Sarıyer Kısırkaya Plajı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde serinlemek için plaja gelen 29 yaşındaki Onur Kutlugün, sahilde bir süre alkol aldı. Genç ardından denize girerek yüzmek istedi. Denizin dalgasız ve sığ olduğu anlarda ileriye açılan genç, bağırdıktan sonra bir anda gözden kayboldu. Sesi duyan vatandaşlar genci kurtarmak için denize girdi. Bir süre denizde aranan genç ardından bulunarak sahile çıkartıldı. Ancak gencin bol miktarda su yutması nedeniyle bilincin kapalı olduğu öğrenildi.

        BOĞUŞLARAK HAYATINI KAYBETTİ

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ancak Onur Kutlugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Boğulma sonrası yaşanan panik ise kameralara yansıdı. Öte yandan jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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