Sarıyer'deki zehirli mantar faciasında bir ölüm daha!

Sarıyer'de birlikte mantar yediği eşi ölen, kendisi de hastanede tedavi altına alınan Feriza Yıldız da yaşamını yitirdi.

AA'da yer alan habere göre, Sarıyer'de ormanlık alanda topladıkları mantarı yedikten sonra rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan çiftten Yusuf Yıldız'ın (60) yaşamını yitirmesinin ardından eşi Feriza Yıldız da İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Feriza Yıldız'ın dün hayatını kaybettiği öğrenildi.