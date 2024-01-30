Sarıyer'deki müzikhole müşteri olarak giden 2 kardeş silahlı saldırıya uğradı: 1 ölü 1 yaralı

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Olay dün gece 02.40 sıralarında Sarıyer Huzur Mahallesi’nde bulunan bir müzikholde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre Ömer Danış (30) ile kardeşi Yunus Danış (21) eğlenmek için olayın gerçekleştiği müzikhole gitti.

KONSOMATRİSİN BULUNDUĞU MASAYA SALDIRI Müzikholde oturan iki kardeşin masasına bir süre sonra B.S.(37) ile E.K.(19) adlı iki konsomatris geldi. İki kardeş masaya oturan iki konsomatrisle sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra masaya gelen şüpheli biri, iki kardeşe ateş açtı.

BİRİ HAYATINI KAYBETTİ Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Ömer Danış hayatını kaybetti. Yunus Danış ise hastanede tedavi altına alındı. Şüpheli şahıs ise olaydan sonra kaçtı. Olayın ardından harekete geçen polis cinayeti kısa sürede çözdü. REKLAM

KONSOMATRİSİN ESKİ ARKADAŞI ÇIKTI Yapılan çalışmalarda, saldırıyı Yusuf H. adlı kişinin gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Elde edilen bilgilere göre saldırgan Yusuf H., müşterinin masasına oturan B.S. adıl konsomatris kadının eski erkek arkadaşıydı. B.S. verdiği ifadesinde, Yusuf H. ile müzikholde tanıştıklarını ve 2 ay süre ile görüştüklerini ancak daha sonra sorunlar yaşadığı için bir daha görüşmek istemediğini için ayrıldığını söyledi.

YAKALANDI B.S., görüşmek istememesine rağmen, şüphelinin kendisine takıntı yaparak sık sık rahatsız ettiğini iddia etti. Olayın ardından şüphelinin kaçtığı adres tespit edildi. Kısa sürede şüphelinin Tuzla’da bir evde saklandığı belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla şüpheli yakalandı. Yakalanma şahsın üzerinde olayda kullanıldığı düşünülen bir silahta ele geçirildi. Olayla ilgili çok yönlü çalışmaya devam ediliyor.