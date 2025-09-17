Habertürk
    Takipde Kalın!
        Sarıyer'de Yılmaz Vural dönemi - Futbol Haberleri

        Sarıyer'de Yılmaz Vural dönemi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden SMS Grup Sarıyer, teknik direktörlük görevi için Yılmaz Vural ile anlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2025 - 20:40 Güncelleme: 17.09.2025 - 20:40
        Sarıyer'de Yılmaz Vural dönemi!
        Trendyol 1. Lig ekiplerinden SMS Grup Sarıyer'in yeni teknik direktörü Yılmaz Vural oldu.

        Lacivert-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımında, "Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural yeniden Sarıyer'imizde! Türk futbolunun deneyimli ismi, daha önce de camiamıza hizmet eden Yılmaz Vural, yeniden yuvaya döndü. Saha kenarındaki enerjisi, futbol bilgisi ve Sarıyer'e olan aidiyetiyle hocamıza tekrar hoş geldin diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

