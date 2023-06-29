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Sarıyer'de motosiklet kazası kamerada

Sarıyer'de motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün çarpışmanın etkisi ile yola savrulduğu görüldü.

Giriş: 29.06.2023 - 11:07 | Güncelleme: ABONE OL
Sarıyer'de motosiklet kazası kamerada
DHA

Sarıyer'de motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçen Pazartesi günü saat 17.30 sıralarında Tarabya Mahallesi, Yeniköy Tarabya Caddesi üzerinde meydana geldi. Sola dönmeye çalışan otomobil ile karşı şeritten gelen motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası görüntülere yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün çarpışmanın etkisi ile yola savrulduğu görüldü. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsünün hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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