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Sarıyer'de inşaat alanında çıkan yangın söndürüldü

Sarıyer'de bir binanın çatısında çıkan ve 8 binaya da sirayet eden yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

Giriş: 19.12.2022 - 19:27 | Güncelleme: ABONE OL
Sarıyer'de inşaat alanında çıkan yangın söndürüldü
AA

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Pınar Mahallesinde inşaat alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İnşaat alanındaki izolasyon malzemelerinin bulunduğu alana da sıçrayan alevler, arasında gecekonduların da olduğu 7 binaya daha sirayet etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yangına müdahale ederek söndüren itfaiye ekipleri, binalarda bir süre soğutma çalışması yaptı.

Bu arada, olay yerine gelerek binalarında hasar oluşan ailelerle görüşen AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, 8-9 evin ciddi şekilde zarar gördüğünü söyledi.

İlçe kaymakamlığının, itfaiyenin tutanak ve raporları çıktıktan sonra gerekli yardımları yapacağını aktaran Kurşun, "Biz de ailelerimizin yanındayız. Şu anda barınma ihtiyacıyla ilgili bir ihtiyaç var mı onu tespit etmeye çalışılıyoruz. Barınma ihtiyacı varsa onları hemen ilgili kurumlara yerleştirmek için buradayız. Muhtarımızla mahalle halkımızla hep birlikte zarar gören yurttaşlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz." dedi.

Yangın anında alevlerin sirayet ettiği başka bir evden yaşlı ve yatalak kişiyi sırtında dışarı çıkararak kurtaran Akın Soyak ise çatıda başlayan yangının 5-6 gecekondu ile bir iş yerinin deposuna da sıçradığını söyledi.

Tüm mahalleli olarak itfaiye ekibine yardımcı olmaya çalıştıklarını anlatan Soyak, "İtfaiyeci kardeşlerimiz ellerinden geleni yaptılar. 4 yaralı var. Bir yaşlı amcamız, bir yaşlı teyzemiz var. Yatalak bir abimiz var, onu çıkardık içerden." diye konuştu.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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