Sarımsak Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır, Püf Noktaları, Karlı mı ve Devlet Desteği Var mı?

Sarımsak Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır, Püf Noktaları, Karlı mı ve Devlet Desteği Var mı?

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Sarımsak, yüzyıllardır yemeklere aroma katmanın ötesinde, tıbbi özellikleriyle de kullanılan bir bitkidir. Tüm bu özellikleri, sarımsak yetiştiriciliğini oldukça cazip kılar. Ancak başarılı bir yetiştiricilik için toprak türünden iklim koşullarına, sulama yöntemlerinden devlet desteklerine kadar birçok faktörü göz önünde bulundurmak gerekir. Bu yazımızda sarımsak yetiştiriciliğine dair tüm detayları ele alacağız.

Sarımsak Bitkisi Genel Özellikleri

Sarımsak Alliaceae familyasına ait soğanlı bir bitkidir. Soğan benzeri bir yapısı olan bir ampulden büyür ve bu ampul birçok küçük "diş"e bölünmüştür. Her bir diş, kendi başını oluşturabilecek bir bitkinin oluşumuna yol açabilir. Sarımsak bitkisi, 30 ila 60 cm yüksekliğe kadar büyüyebilir. Yaprakları düz ve genellikle çok sayıda bulunur, yüksekliği bitkinin boyuna bağlı olarak değişir. Derin ve yayvan bir kök yapısına sahip olan sarımsak aynı zamanda soğan, arpacık soğanı, pırasa, Frenk soğanı ve Çin soğanı yakın bir akrabalık içerisindedir.

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Sarımsak Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Sarımsak yetiştiriciliği, başarılı bir sonuç için birkaç temel adımı takip etmeyi gerektirir. İşte sarımsak yetiştirirciliği püf noktaları:

Toprak Seçimi ve Hazırlığı:

İlk adım, iyi drenajlı ve hafif asidik ile nötr arasında bir pH değerine sahip toprak seçmektir.

Toprağı sürmek ve hafif bir şekilde organik madde (örneğin kompost) ile zenginleştirmek yararlı olacaktır.

Dikim:

Sağlıklı ve büyük sarımsak dişlerini seçin.

Dikim sırasında dişlerin uç kısımları yukarı gelecek şekilde yerleştirin.

Dişler arasında yaklaşık 15 cm, sıralar arasında ise 30 cm boşluk bırakın.

Sulama ve Gübreleme:

Sulama düzenli olmalı ama aşırıya kaçmamalıdır. Aşırı su, kök çürümesine yol açabilir.

Bitki büyümesini desteklemek için dengeli bir azot, fosfor ve potasyum içeren gübre kullanabilirsiniz.

Yabani Ot Kontrolü:

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Sarımsağın rekabet etmek zorunda kalmaması için yabani otların düzenli olarak temizlenmesi gerekmektedir.

Hasat:

Yaprakların yarısı sararmışsa, hasat zamanı gelmiş demektir.

Sarımsakları topraktan çıkartırken dikkatli olun, dişlerin zarar görmemesi için bir çatal kullanabilirsiniz.

Kurutma ve Depolama:

Hasat ettikten sonra sarımsakları birkaç gün gölgede veya iyi havalandırılmış bir alanda kurumaya bırakın.

Sarımsak Yetiştiriciliği Karlı Mıdır?

Sarımsak yetiştiriciliği genellikle oldukça karlıdır. Yüksek talep ve fiyatlar, düşük üretim maliyetleriyle dengelenir. Ancak rekabetin yüksek olabileceği unutulmamalıdır. Bu noktada satış yapılacak pazarın bulunması kritik önemdedir.

Sarımsak Yetiştiriciliğinde Devlet Desteği Var Mı?

Sarımsak her zaman talep gören ve doğru koşullar sağlandığında yüksek gelir getiren bir üründür. Kullanım alanının çeşitliliği sarımsağa olan talebi her daim arttırmaktadır. Diğer yandan sarımsak yetiştiriciliğinde devlet desteği bulunmaktadır. İyi Tarım Uygulamaları kapsamında sarımsak devlet teşviki içerisindedir. Mazot ve gübre desteği de bu teşvikler içerisindedir. Diğer yandan üreticilerin bu desteklerden faydalanabilmeleri için öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) üye olmaları gerekmektedir. Öte yandan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine belirlenen tarihlerde başvuru yapılması gerektiği de unutulmamalıdır.

Sarımsak Yetiştirme Koşulları Neler?

Sarımsak yetiştiriciliği yaparken dikkat edilmesi gereken birçok faktör vardır. İşte sarımsak yetiştiriciliği koşulları hakkında temel bilgiler:

Sarımsak, pH değeri 6-7 arasında olan, yani hafif asidik ila nötr bir toprakta en iyi şekilde büyür.

Sarımsak suya doymuş topraklardan hoşlanmaz; bu yüzden iyi drenajlı bir toprak tercih edilmelidir.

Toprağın organik madde açısından zengin olması, sarımsağın daha sağlıklı büyümesini sağlar.

Sarımsak genellikle ılıman iklimleri tercih eder, fakat soğuğa da oldukça dayanıklıdır.

Eğer sarımsak kışın dikilecekse, don riskini göz önünde bulundurmak önemlidir.

Sarımsak, toprak kurudukça sulanmalıdır. Ancak aşırı sulamadan kaçınılmalıdır.

Organik veya kimyasal gübrelerle beslenmesi, büyüme hızını ve verimi artırabilir.

Dişlerin, yaklaşık 3-4 cm derinliğe, uç kısımları yukarı gelecek şekilde dikilmesi gerekmektedir.

Her bir sarımsak dişi arasında yaklaşık 15-20 cm mesafe olmalıdır.

Beyaz çürüklük, pas ve yaprak lekelenmesi gibi hastalıklara karşı dikkatli olunmalı, gerekirse uygun ilaçlamalar yapılmalıdır.

Sarımsak yaprakları sararmaya ve kurumaya başladığında hasat için uygun bir zamanı işaret eder.

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