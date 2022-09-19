Sarımsak turşusu için gereken malzemeler şu şekildedir;

Antibiyotik özelliği bulunan sarımsak, bağışıklık sisteminin sağlığı için oldukça önemli. Kalp dostu olarak bilinen sarımsağı tüketirken aşırıya kaçmamak gerek. Peki, Sarımsak turşusu nasıl yapılır, malzemeleri neler? Sarımsak turşusunun faydaları nedir? İşte detaylar...

SARIMSAK TURŞUSU NASIL YAPILIR?

Sarımsakların tepelerini kesin.

Bir gece önceden suya koyun ve en az 10 saat en fazla 12 saat olmak üzere bekletin.

Sarımsakları kavanozlara aralarında boşluk kalmayacak bir şekilde dizin.

Sirkeli hazırlanan karışımı üzerine dökün ve ağzına kadar su ile doldurup kavanozun kapağını kapatın.

20 gün serin bir yerde muhafaza ettikten sonra tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.

SARIMSAK FAYDALARI NELERDİR?

Sarımsağın bilinen faydaları şu şekildedir;

Cildi yeniler,

Sivilce oluşumunu engeller,

Kalp sağlığını korur,

Enerji verir,

Enfeksiyon oluşumunu önler,

Akciğere faydalıdır,

Gaz problemlerinin önüne geçer,

Saç ve göz sağlığında olumlu etkileri vardır.

**Fazla tüketimden kaçınınız. Doktorunuza sormadan kullanmayınız.**