Sarı dudak ters laleleri Sarıkamış'ın doğasını süsledi

AA

Kars'ın Sarıkamış ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki 2 bin 500 rakımda bulunan Soğuksu, Suludere ve Keklik bölgelerinde açan ters lale türü sarı dudak, fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çekiyor.

AA'nın haberine göre doğa fotoğrafçısı Turhan Koçaş, bu yıl tabiatın geç yeşerdiğini söyledi.

Çiçek çekimlerinin kendilerini heyecanlandırdığını ifade eden Koçaş, "Endemik bir ters lale türü olan 'sarı dudak' çekimleri için buradayız. Hava gayet güzel, her taraf çiçeklerle dolu. Biz de fotoğrafını çekiyoruz" dedi.

Amatör fotoğrafçı Şenay Vanlı ise arkadaşlarıyla doğaya fotoğraf çekimlerine çıktıklarını anlatarak, "Yağışlardan sonra doğa canlandı. Biz de fotoğraf çekmeye devam ediyoruz" ifadesini kullandı.