Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Sardes Antik Kenti'nin altında fay hattı tespit edildi

        Sardes Antik Kenti'nin altında fay hattı tespit edildi

        Manisa'nın Salihli ilçesindeki paranın ilk basıldığı yer olarak bilinen Sardes Antik Kenti'nde devam eden kazılarda erken Roma İmparatorluğu dönemine ait evlerin taban ve duvarlarında M.S. 7'nci yüzyılda gerçekleşen ve kentte büyük bir yıkıma neden olan depremin izlerini taşıyan yarık ve çatlaklar olduğu ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 11:42 Güncelleme: 26.08.2023 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Devlet güvencesinde altın ve gümüş paranın ilk basıldığı yer olarak bilinen Salihli ilçesinin Sart Mahallesi'ndeki Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes Antik Kenti'nde, 159 yıl önce başlayan kazı çalışmaları sürüyor.

        • 2

          5 bin yılı aşkın bir süredir çeşitli yerleşimlere sahne olan ve çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan antik kentteki kazılarda, Lidya, Pers, Helenistik, Roma, Bizans ve diğer kültürlerden çok sayıda yapı ve eser ortaya çıkarıldı.

        • 3

          Antik kentte bu yıl erken Roma İmparatorluğu dönemine ait evlerde devam eden kazılarda, M.S. 7'nci yüzyılda gerçekleşen ve kentte büyük bir yıkıma neden olan depremin kalıntıları gün yüzüne çıktı. Evlerin taban ve duvarlarında depremin izlerini taşıyan yarık ve çatlaklar, depremin etkisini gözler önüne serdi.

        • 4

          "RESTORASYONLARIMIZI ONA GÖRE YAPIYORUZ"

          Antik kentte deprem üzerine çeşitli araştırma ve inceleme çalışmaları sürdürdüklerini belirten Prof. Dr. Nicholas Cahill, "M.S. 7'nci yüzyılda meydana gelen depreme ilişkin kesin kanıt bulduk. Yerde çatlak var ve kentteki sütunlar yere düşmüş, hatta şehri restore etmekten vazgeçmişler. Antik kentte bir yandan kazı yaparken bir yandan da depremin izlerini sürüyoruz. Her zaman olası bir depremde antik kentte ne olacağını düşünüyor ve restorasyonlarımızı ona göre yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

        • 5

          "FAY HATTI ANTİK KENTİN MERKEZİNDEN GEÇİYOR"

          M.S. 17 yılında gerçekleşen depremin ardından Roma İmparatorluğu'nun desteğiyle şehri tekrar inşa ettiklerini, M.S. 7'nci yüzyılda gerçekleşen depremde ise şehrin terk edildiğini belirten Prof. Dr. Cahill, ana fay hattının Sardes kentinin tam merkezinden geçtiğini söyledi. Prof. Dr. Cahill, "Kazılarda deprem kalıntıları ortaya çıktı. Yerde ve duvarlarda büyük bir çatlak var. Yarıklar 20 santim.

        • 6

          Çok sayıda jeofizik mühendisi burada inceleme yaptı ve ana fay hattını buldu. Fay hattı 50 metre yer altında ve Sardes kentinin tam merkezinden geçiyor. Sardes güzel, verimli bir araziye kurulmuş fakat konumu itibarıyla tehlikeli bir yerde. M.S. 17 yılında yaşanan depremde tüm şehir yıkılmış. Roma İmparatorluğu desteğiyle yeni bir şehir inşa edilmiş ancak M.S. 7'nci yüzyılda gerçekleşen depremde ise şehre dokunmamışlar, yapmaktan vazgeçmişler. Bu depremden sonra şehri olduğu gibi bırakmışlar ve şehri terk etmişler" diye konuştu.

        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        • 11
        • 12
        • 13
        • 14
        • 15
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        "Acı verici bir idman"
        "Acı verici bir idman"
        O anlar kamerada! Otoparkın önünde kurşun yağmuru!
        O anlar kamerada! Otoparkın önünde kurşun yağmuru!
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Polonya'da ölü sayısı 7'ye çıktı! Lejyonella bakterisi!
        Polonya'da ölü sayısı 7'ye çıktı! Lejyonella bakterisi!
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        10 unutulmaz yarış filmi
        10 unutulmaz yarış filmi
        Sitenin bahçesinde oynuyordu! Öldüren ihmâl!
        Sitenin bahçesinde oynuyordu! Öldüren ihmâl!
        Sünnet düğününde çıkan yemek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Sünnet düğününde çıkan yemek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        10 kişinin cesedine ve kara kutuya ulaşıldı
        10 kişinin cesedine ve kara kutuya ulaşıldı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Meteoroloji'den 2 uyarı! 3 bölgede yerel sağanak!
        Meteoroloji'den 2 uyarı! 3 bölgede yerel sağanak!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Ülke puanında son durum
        Ülke puanında son durum
        'Antalya'nın Maldivleri'nde teknelerden yüzülmüyor
        'Antalya'nın Maldivleri'nde teknelerden yüzülmüyor
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Habertürk Anasayfa