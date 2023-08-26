Sardes Antik Kenti'nin altında fay hattı tespit edildi

Çok sayıda jeofizik mühendisi burada inceleme yaptı ve ana fay hattını buldu. Fay hattı 50 metre yer altında ve Sardes kentinin tam merkezinden geçiyor. Sardes güzel, verimli bir araziye kurulmuş fakat konumu itibarıyla tehlikeli bir yerde. M.S. 17 yılında yaşanan depremde tüm şehir yıkılmış. Roma İmparatorluğu desteğiyle yeni bir şehir inşa edilmiş ancak M.S. 7'nci yüzyılda gerçekleşen depremde ise şehre dokunmamışlar, yapmaktan vazgeçmişler. Bu depremden sonra şehri olduğu gibi bırakmışlar ve şehri terk etmişler" diye konuştu.