Saraybosna’dan ödül

'Büyük İstanbul Depresyonu', 26'ıncı Saraybosna Film Festivali'nden 'En İyi Öğrenci Filmi' ödülünü kazandı. Jüri kararını açıklarken "Bu filmi, enerjisi ve bugünlerde karşılaştığımız birçok farklı konuyu ve sorunu anlatma şeklinden dolayı seçtik" dedi.
İki genç kadının mezuniyet sonrası işsizliklerine odaklanan ve İstanbul'da kalabilmek için verdikleri mücadeleyi anlatan filmde Nazlı Bulum, Kübra Balcan ve Şebnem Hassanisoughi rol aldı. Yönetmen Zeynep Dilan Süren online gerçekleşen ödül töreninde duygularını "Bu ödülü bütün dünyada daha yolun başında olan genç kadınlar için almak istiyorum. Farklı şehirlerde farklı hayatlar yaşasak da mücadelemizin benzer bir yanı var. Şehirde düşe kalka yolunu bulan ve zorlu yaşam mücadelesinde başlarına ne gelirse gelsin dayanışmaktan vazgeçmeyen bütün kadınlar için." sözleriyle dile getirdi.
'Büyük İstanbul Depresyonu' ekibinin büyük çoğunluğu kadınlardan oluşuyor. Kadir Has Üniversitesi Yaratıcı Endüstriler Platformu'nun da destekçilerinden olduğu, Türkiye’nin ilk kadın görüntü yönetmeni unvanını taşıyan Deniz Eyüboğlu ve sinema sektörünün önemli isimlerinin yaratıcı ekibinde yer aldığı filmin yapım sürecinin yönetimini ise yönetmenin lisans dönemdaşları Rana Ekin ve Lidya Erköse üstlendi.
Geçtiğimiz yaz kitlesel fonlama kampanyasıyla finanse edilen ve sosyal medyada o günden bu yana büyük ilgi gören filmin yapımcısı Nazlı Bulum, filmin yapımcılığını üstlenmesi ve rol almasıyla ilgili şunları söyledi; "Her oyuncu güçlü sinema filmlerinde rol almak ister. Dilan’ın senaryosunu okuduktan sonra Didem’i oynamak, kendisini tanıdıktan ve lisede çektiği filmleri seyrettikten sonra da yapımcısı olmak istedim. Yazdığı senaryonun vaat ettiklerinin tümünü gerçekleştirebilmesi motivasyonuyla giriştim bu işe.Yetenekli genç yönetmenlerle kaynaklarımızı, kontaklarımızı paylaşmalıyız. Türkiye sineması yeni, genç yönetmenlere özellikle kadın yönetmenlere ihtiyaç duyuyor.”
Filmin senaryosunu da yazan yönetmen Zeynep Dilan Süren, pandemi nedeniyle online yapılan ödül töreni sonrası sevincini diğer ödül kazananlar gibi festivalin ikonik simgesi Saraybosna'nın Kalbi'nin yer aldığı tabletiyle paylaştı.
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