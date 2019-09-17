Sarah Thomas: 54 saat yüzdü, Manş'ı 4 kez üst üste hiç durmadan geçen ilk yüzücü oldu

Bir yıl önce meme kanseri tedavisini tamamlayan Amerikalı marathon yüzücüsü Sarah Thomas, İngiltere ile Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ni hiç durmadan dört kez geçerek dünya rekoru kırdı.

37 yaşındaki Thomas, Fransa'dan Pazar sabahı erken saatlerde başladığı rekor denemesini, 54 saat boyunca yüzerek bugün Türkiye saatiyle 08.30'da İngiltere'nin Dover limanında tamamladı.

Kasım 2017'de kanser teşhisi konulan Thomas, rekorunu kanserden kurtulan tüm kişilere adadığını söyledi.

Şimdiye kadar sadece dört kişi Manş Denizi'ni hiç durmadan yüzerek üç kez geçmişti. Fakat dört kez Kanal'ı yüzme denemesi daha önce hiç yapılmamıştı.

Thomas 2007, 2012 ve 2016 yıllarında da Manş'ı yüzerek geçmişti.