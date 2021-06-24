Polis kimliğiyle cinsel saldırı!

DHA

İstanbul Kadıköy'deki, Bağdat Caddesi, Feneryolu üzerinde 18 Haziran'da meydana gelen olay polis kayıtlarına göre şöyle gelişti: Müşteri olarak terapist Masal T.'den (44) randevu alarak iş yerine giden kişi, bir süre sonra polis kimliği göstererek, içeride arama yapacağını söyledi. Şüpheli, kapıyı kilitledikten sonra Masal T.'ye cinsel tacizde bulundu. Şüpheli daha sonra olay yerinden ayrıldı. Masal T.'nin şikayeti üzerine polis alarma geçti.

KAMERADAN TESPİT EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin olayın meydana geldiği yere gelirken kullandığı kamyonetin plakasını belirledi. Kamera görüntülerinden de şüphelinin önce eşkali, ardından kimliği tespit edildi. Polis, önceki gün Başakşehir'de bir eve yaptığı baskında şüpheli Şevket K.'yi (51) gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında sahte polis kimliği ve polis rozeti ele geçirildi.

HEM DARP HEM CİNSEL TACİZ

Polis soruşturmasında şüphelinin randevu olarak terapi merkezine gittiğini, içeri girdikten sonra polis kimliğini göstererek, sözde içerde fuhuş yapıldığı ihbarını aldığını söylediği öğrenildi. Daha sonra kadını polis merkezine götürmeme karşılığında cinsel ilişki teklif eden şüphelinin, ret cevabı aldığında ise kadını silah kabzasıyla darp ettiği ardından cinsel tacizde bulunduğu tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gasp Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelinin daha önceden 8 ayrı suçtan Emniyet'e geliş kaydı bulunduğu öğrenildi. Şüpheli Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheli Şevket K., hakimlik sorgusunda da üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini tekrarlayarak, araması olduğu için polis kimliği taşıdığını, o gün yanında polis kimliği olmadığını öne sürdü. Şüpheli tutuksuz yargılanmayı talep etti.

Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği şüphelinin, "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.