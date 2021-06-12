Müşteri ve çalışanlarını gizli kamera ile çekti! İğrenç olay!

İĞRENÇ KAYIT! Son dakika: Müşteri ve çalışanlarını gizli kamera ile çekti - VİDEO HABER

DHA

Yalova'daki Fatih Caddesi´nde, bir fotoğraf stüdyosunun sahibi olan İsmail Kayaaslan (43),iddiaya göre, 2019 yılında çalışanları ile bazı müşterilerinin giyinip, soyundukları bölüme gizli kamera yerleştirdi. Kamerayı fark eden fotoğraf stüdyosu çalışanları, İl Emniyet Müdürlüğü´ne bildirdi.

4 AY SONRA ADLİ KONTROLLE SERBEST

DHA'da yer alan habere göre ihbarla fotoğraf stüdyosuna gelen ekipler, dijital materyallere el koydu. İsmail Kayaaslan ise gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Kayaaslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4 ay sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

6 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Hakkında `özel hayatın gizliliğini ihlal´ suçundan dava açılan İsmail Kayaaslan'ın Yalova 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi´nde tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Karar duruşmasına Kayaaslan katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği, bu suçu 5 kişiye karşı sesli ve görüntülü kayıtlarla işlediği gerekçesiyle İsmail Kayaaslan´ı 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.

'İYİ HAL' İNDİRİMİ UYGULANMADI

Mağdurların avukatı Yakup Taşçı, 'özel hayatın gizliliği' suçunun 1 ile 3 yıl hapis cezası olduğunu hatırlatarak, "2 yıl noktasında sayın mahkeme takdir gösterdi. Daha sonra bunun sesli ve görüntülü kayıtlarla özel yaşamın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle artırarak 4 yıla çıkardı ve 5 mağdurun olmasını da göz önünde bulundurarak, ceza kanunu açısından 'zincirleme suç' diyerek, 6 yıla çıkardı. Bu tür cinsel arzu ve isteklere dönük olarak, bu tür gizli çekim yapan kişi hakkında mahkeme 'iyi hal' indirimini uygulamadı. Bu umut verici bir durum" dedi.