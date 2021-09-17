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Deniz otobüsünde iğrenç olay!

İstanbul'dan Bursa'ya yolcu taşınan deniz otobüsünde, yanına oturan G.Ş. (33) adlı kadını uyurken taciz eden Yusuf Yıldırım (50), yolcular tarafından yakalanıp, özel güvenlik görevlilerine teslim edildi. Şikayet üzerine deniz otobüsünün rotası değiştirildi ve Yıldırım, Yalova'da polise teslim edildi. 'Çocuğa istismar'dan aranan Yıldırım, 'cinsel istismar'dan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

17.09.2021 - 11:08 | Güncelleme: ABONE OL
SAPIK! Son dakika: Deniz otobüsünde iğrenç olay! - Haberler
Deniz otobüsünde iğrenç olay!
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DHA

İstanbul Yenikapı'dan Bursa'ya yolcu taşınan deniz otobüsünde geçtiğimiz pazar günü akılalmaz bir olay meydana geldi.

İddiaya göre, deniz otobüsünün üst katında yolculuk eden Yusuf Yıldırım (50), yanında oturan G.Ş.'yi (33) uyuduğu sırada taciz etti. Yıldırım, G.Ş.'nin uyanıp, paniklemesiyle alt kata indi.

DENİZ OTOBÜSÜNÜN ROTASI DEĞİŞTİRİLDİ

DHA'da yer alan habere göre G.Ş. daha sonra tacizi anlatınca deniz otobüsünde hareketlilik yaşandı. Bazı yolcular, alt kata inip Yıldırım'ı ensesinden yakalayarak, özel güvenlik görevlilerine teslim etti. G.Ş.'nin şikayeti üzerine deniz otobüsünün rotası değiştirilirken, Yalova'nın Armutlu ilçesindeki iskeleye yanaşıldı.

ÇOCUK İSTİSMARINDAN ARANIYORMUŞ

Yusuf Yıldırım, ihbar üzerine iskelede bekleyen Armutlu İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı ekiplere teslim etti. 'Çocuğa istismar' suçundan aranan Yıldırım, ifadesinin ardından 'cinsel istismar'dan Gemlik Adliyesi'ne sevk edildi. Tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan Yıldırım, Bursa Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

"BAŞINA GELECEKLERİ ANLAYINCA YANIMDAN KALKTI"

Polis ve savcılıkta ifade veren G.Ş., yanında oturan Yusuf Yıldırım'ın, kendisine elle temas ettiğini belirterek, "Bunun istem dışı olduğunu düşündüm daha sonra uyurken elini pantolonumun içine sokmaya çalıştığını fark ettim. Korktum, panik yaptım. Başına gelecekleri anlayınca yanımdan kalktı. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.

DENİZ OTOBÜSÜNDE YAŞANANLAR KAMERADA

Öte yandan taciz olayı sonrası deniz otobüsünde hareketlilik, güvenlik kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde tacize uğrayan G.Ş.'nin ayağa kalktığı, Yusuf Yıldırım'ın hızlıca deniz otobüsünün üst katından alt katına indiği ve bazı yolcuların merdivenden inen Yıldırım'ı ensesinden tutarak durdurduğu anlar yer aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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