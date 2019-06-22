Haberler Gündem 'Sapiens', 'Homo Deus' ve bu yıl yayımlanan '21. Yüzyıl için 21 Ders' adlı kitapların yazarı kimdir? 22 Haziran Kim Milyoner Olmak İster 'Sapiens', 'Homo Deus' ve bu yıl yayımlanan '21. Yüzyıl için 21 Ders' adlı kitapların yazarı kimdir? Sorusu Kim Milyoner Olmak İster'de Murat Yıldırım tarafından yarışamcıya soruldu. İşte 22 Haziran Kim Milyoner Olmak İster sorusunun cevabı Gündem













'Sapiens', 'Homo Deus' ve bu yıl yayımlanan '21. Yüzyıl için 21 Ders' adlı kitapların yazarı kimdir? Sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan sorunun cevabı A: Yuval Noah Harari B: Jared Diamond C: Carl Sagan D: Haruki Murakami Doğru Cevap: A Yuval Noah Harari GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

'Sapiens', 'Homo Deus' ve bu yıl yayımlanan '21. Yüzyıl için 21 Ders' adlı kitapların yazarı kimdir? 22 Haziran Kim Milyoner Olmak İster

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