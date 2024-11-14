Sapanca Gölü'nde sular çekilince tarihi kilise ortaya çıktı
Sapanca Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle Kocaeli'nin Kartepe ilçesi kıyılarında, tarihi taş yapı ortaya çıktı. Yapının, tarihi bir kilise kalıntısı olduğu öğrenildi
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Kocaeli ve Sakarya'da 3 milyon insanın içme suyu ihtiyacını karşılayan ve Marmara Bölgesi'nin en büyük doğal kaynağı olan Sapanca Gölü'nde, son aylarda bölgedeki yağışların azalması nedeniyle su seviyesi düştü.
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Su seviyesi, son 5 yılın en düşük kotu olan 30,13 metreye kadar geriledi.
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Suların çekilmesiyle gölün Kocaeli'nin Kartepe ilçesi kıyılarına 300 metre mesafede tarihi bir taş yapı ortaya çıktı.
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Daha önceki yıllarda da suyun çekilmesiyle ortaya çıkan yapının tarihi bir kilise kalıntısı olduğu belirtildi.
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