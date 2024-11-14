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        Haberler Yaşam Sapanca Gölü'nde sular çekilince tarihi kilise ortaya çıktı

        Sapanca Gölü'nde sular çekilince tarihi kilise ortaya çıktı

        Sapanca Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle Kocaeli'nin Kartepe ilçesi kıyılarında, tarihi taş yapı ortaya çıktı. Yapının, tarihi bir kilise kalıntısı olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 10:05 Güncelleme: 14.11.2024 - 10:05
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          Kocaeli ve Sakarya'da 3 milyon insanın içme suyu ihtiyacını karşılayan ve Marmara Bölgesi'nin en büyük doğal kaynağı olan Sapanca Gölü'nde, son aylarda bölgedeki yağışların azalması nedeniyle su seviyesi düştü.

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          Su seviyesi, son 5 yılın en düşük kotu olan 30,13 metreye kadar geriledi.

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          Suların çekilmesiyle gölün Kocaeli'nin Kartepe ilçesi kıyılarına 300 metre mesafede tarihi bir taş yapı ortaya çıktı.

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          Daha önceki yıllarda da suyun çekilmesiyle ortaya çıkan yapının tarihi bir kilise kalıntısı olduğu belirtildi.

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