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        Haberler Gündem Sapanca Gölü'nde 1 sporcu kayboldu

        Sapanca Gölü'nde 1 sporcu kayboldu

        Sakarya'da, Sapanca Gölü'nde antrenman yapan sporcuların bulunduğu kano şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi, suya kapılan 1 sporcu için arama çalışması başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 20:33 Güncelleme: 28.03.2025 - 20:44
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        Sapanca Gölü'nde 1 sporcu kayboldu
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        Serdivan mevkisinden Sapanca Gölü'ne açılan 7 sporcu ve 1 eğitmenin bulunduğu kano, şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        6 sporcu ile eğitmen ekiplerce sudan çıkarıldı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan sporcular hastaneye kaldırıldı.

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        Kayıp sporcunun bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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