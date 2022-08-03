Günümüzde adını sıkça duyduğumuz şap kelimesinin ne işe yaradığı ve ne anlama geldiği vatandaşlar tarafından sürekli araştırılıyor. Konuyla ilgili bilgi sahibi olmak isteyen kişiler arama motorundan ne anlama geldiğini ve ne için kullanıldığını merak ediyorlar. Peki, şap nedir ve ne için kullanılır? İşte tüm detayları...

ŞAP NE DEMEK?

Şap kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Eski tarihten günümüze kadar gelen bu kelime bir sağlık terimidir. Tıpta şap genellikle ağız yaralarına ve sivilce tedavilerinde kullanımı yapılan bir madde olarak geçmektedir. Peki Şap nedir ve ne işe yarar?

ŞAP NEDİR NE İŞE YARAR?

Şap maddesi 20. yüzyıldan önce konserve, turşu, deri tabaklama ve fırınlamada kullanılıyordu.

Günümüzde ise şap genellikle, cildimizde oluşan kanamaların kesilebilmesi için, ağız içerisinde meydana gelen yaraları iyileştirmek, içeriğinde bulunan alüminyum barındıran kıvam artırıcılar aşının daha uzun süre dayanmasına yol açmakta ve dışarıdan gelen zararlı etkenlere karşı daha çok antikor üretilmesine yardımcı olmaya yarayan bir maddedir.

Şapın kullanım alanları incelendiğinde kumaş boyanmasında, dericilik alanında, kağıt üretiminde ve alçının oluşturulmasında kullanıldığı görülüyor.