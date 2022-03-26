Phil Volken’in yönettiği ‘Şantaj’, filminin oyuncu kadrosunda; Eion Bailey, Bethany Joy Lenz, Barkhad Abdi ve Danny Glover gibi isimler yer alıyor. Filmin senaryosunu ise; Phil Volken yazdı.

Yönetmen: Phil Volken

Oyuncular: Eion Bailey, Bethany Joy Lenz, Barkhad Abdi

Tür: Dram, Macera, Suç

Ülke: A.B.D. / 2017

Doktor Kevin Riley (Elon Bailey), eşi Julie (Bethany Joy Lenz) ve oğlu Andy ile Bahamalar'ın cennet gibi adalarında tatile çıkmıştır. Her şeyin harika başladığı tatil, kiraladıkları bir tekneyle terkedilmiş bir adaya gidip, teknenin bozulması ve yiyecekleri olmadan adada mahsur kalmalarıyla kabusa döner. Onları bulan balıkçı Miguel (Barkhad Abdi) Kevin'ın karısı ve çocuğunu alıkoyarak yüklü bir miktar fidye ister. Sağlık durumu kötüye giden eşi ve çocuğunu kurtatabilmek için Kevin'ın çok az zamanı vardır.

26 Mart 2022 Cumartesi

STAR, 20:00