Şansımı Seveyim filmi oyuncuları kimler?

Şansımı Seveyim oyuncuları kimler? Şansımı Seveyim konusu nedir? Sorusu izleyicileri tarafından merak konusu oldu. İşte komedi türündeki film ile ilgili detaylar...

ŞANSIMI SEVEYİM OYUNCULARI

Cem Gelinoğlu: Sebahattin

Gökhan Kıraç: İzzet

Zerrin Sümer: Meryem

Ümit Yesin: Sado

Metin Yıldız: Nizam

Zeynep Tuğçe Bayat: Yaprak

Gülsüm Alkan: Sabiha

Mustafa Kırantepe: Durmuş

ŞANSIMI SEVEYİM FİLMİN KONUSU NEDİR?

Sebahattin (Cem Gelinoğlu),çevresi tarafından şanssız biri oluşuyla tanınır. Bir gün büyüdüğü mahalleye geri dönmeye karar veren Sebahattin, mahalleliyi telaşa sokar. Mahalleye döndükten sonra Yaprak'la (Zeynep Tuğçe Bayat) tanışır ve şansının artık döndüğüne inanır. Ancak bir sorun vardır, Yaprak yıllar önce ahını aldığı Durmuş'un kız kardeşi çıkar. Yaprak, Sebahattin'i tek bir şekilde kabul eder; o da Sebahattin'in kendisini Durmuş'a affettirmesidir.