Şansımı Seveyim filmi oyuncuları kimler? Şansımı Seveyim filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Komedi dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığım oyuncular yer alıyor. İşte, Şansımı Seveyim filmine dair detaylar...

ŞANSIMI SEVEYİM FİLMİ KONUSU

Filmin konusu; Sakarlıkları ve uğursuzluğuyla etrafındaki herkesi kaçıran Sebahattin (Cem Gelinoğlu),ne yapsa şanssızlıklarından bir türlü kurtulamamaktadır. Bir gün panayırda tanıştığı Yaprak'a (Zeynep Tuğçe Bayat) aşık olan Sebahattin, lanetten kurtulabilmek için geçmişte ahını aldığı insanlarla yeniden buluşup helallik istemeye karar verir.

ŞANSIMI SEVEYİM OYUNCULARI KİMLER?

Yapım Yılı: 2017

Yönetmen: Ender Mıhlar

Türü: Komedi

Oyuncular: Cem Gelinoğlu, Gökhan Kıraç, Zeynep Tuğçe Bayat