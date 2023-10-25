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        Haberler Yaşam Şans Topu Şans Topu sonuçları son dakika AÇIKLANDI! 25 Ekim 2023 Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı TIKLA ÖĞREN

        Şans Topu sonuçları açıklanıyor! İşte 25 Ekim 2023 kazandıran numaralar...

        Şans Topu'nda heyecanla beklenen çekiliş bu akşam gerçekleştirilecek. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar bu akşam saat 20:00'da açıklanıyor. İşte 25 Ekim gününün Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 20:19 Güncelleme: 25.10.2023 - 20:19
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        Şans Topu kazandıran numaralar belli oluyor!
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        Şans Topu'nda çekiliş heyecanı bu akşam yeniden nabızları yükseltecek. 5+1 bilen yarışmacıların büyük ikramiyeye hak kazanacağı şans oyunu için geri sayım başladı. İşte 25 Ekim 2023 Çarşamba günün kazandıran numaraları ve sonuç sorgulama ekranı...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        24 EYLÜL 2023 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

        6 - 10 - 19 - 24 - 26 - 10

        ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

        Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

        Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

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        Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

        Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

        Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir.

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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