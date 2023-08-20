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        Haberler Yaşam Şans Topu Şans Topu çekildi! İşte 20 Ağustos 2023 Pazar günü Şans Topu sonuçları ve sorgulama ekranı

        Şans Topu çekiliyor!

        Haftada iki kez çekilen Şans Topu'nun haftalık son etabı bu akşam gerçekleşecek. Şans Topu, canlı yayında ve noter huzurunda çekilecek ve sayıları doğru tahmin edenler büyük ikramiye için hak kazanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2023 - 18:20
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          Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen oyunlardan biri olan Şans Topu; Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere toplamda iki gün çekiliyor. Saat 20.00'de gerçekleşecek çekiliş ile 20 Ağustos 2023 Pazar günü Şans Topu numaraları açıklanacak.

          20 AĞUSTOS 2023 PAZAR ŞANS TOPU SONUÇLARI

          Çekiliş henüz gerçekleşmedi. Sonuçları Habertürk'ten takip edebilirsiniz.

          ŞANS TOPU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

          ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

          Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

          Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

          Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

          Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

          Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.

          Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

          5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

          Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir.

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