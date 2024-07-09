Şanlıurfaspor, Estonyalı forvet Reinkort ile anlaştı
1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Estonyalı forvet Sten Reinkort'u kadrosuna kattı.
Giriş: 09.07.2024 - 19:07 Güncelleme: 09.07.2024 - 19:07
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Estonyalı forvet Sten Reinkort'u renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İrlanda'nın Bohemian takımından Estonya A Milli takımında da oynayan Forvet Sten Reinkort ile sözleşme imzaladı." denildi.
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